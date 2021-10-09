Bigg Boss 15 Weekend Ka Vaar 9 October 2021 Live Updates: Salman Khan schools Karan Kundrra and Jay Bhanushali
Bigg Boss 15 Weekend Ka Vaar 9 October 2021 Live Updates: Salman Khan is super upset with contestants like Pratik Sehajpal, Jay Bhanushali and Karan Kundrra. Here is a lowdown of all the dope....
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