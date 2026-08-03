मां बनने की इच्छा से लेकर डूबते करियर के खुलासे तक, 'भोजपुरी बवाल' के 7 धमाकेदार बयान, जिन्होंने इंटरनेट पर मचा दी तबाही

रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में सितारों ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कई गहरे राज खोले हैं. इन बयानों ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है, जिससे फैंस पूरी तरह हैरान रह गए हैं.

भोजपुरी बवाल के 7 धमाकेदार बयान

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाला नया अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस शो में भोजपुरी सिनेमा के तमाम बड़े दिग्गज जैसे पवन सिंह, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और राजनीतिक से खास पहचान रखने वाले तेज प्रताप यादव एक साथ नजर आ रहे हैं. शो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है. हाल ही में शो के दौरान दिए गए 7 ऐसे धमाकेदार बयान सामने आए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है और फैंस को हक्का-बक्का कर दिया है.

आम्रपाली दुबे का ऐलान- आम्रपाली दुबे ने शो के दौरान अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह मां बनना चाहती हैं. उनके इस बयान ने इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी है, क्योंकि एक्ट्रेस शादी शुदा नहीं हैं.

निरहुआ संग आम्रपाली की पहली मुलाकात- आम्रपाली ने अपनी और निरहुआ की पहली मुलाकात का किस्सा शेयर करते हुए खुलासा किया कि जब उन्होंने पहली बार निरहुआ को देखा था, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ था कि इतना साधारण और दुबला-पतला इंसान भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना बड़ा सुपरस्टार बन सकता है.

आम्रपाली ने दी नई जिंदगी- दिनेश लाल यादव ने शो में खुलकर स्वीकार किया कि साल 2014 में उनका करियर पूरी तरह डूबने की कगार पर था और उन्हें लगा था कि उनका दौर अब खत्म हो गया है. ऐसे बुरे वक्त में आम्रपाली उनके जीवन में आईं और उनके आने से उनका करियर दोबारा पटरी पर लौट आया.

निरहुआ की जिंदगी की लक- निरहुआ ने यह भी माना कि आम्रपाली दुबे उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. उनके साथ की गई फिल्मों ने लगातार रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की, जिसके चलते निरहुआ आज भी आम्रपाली को अपनी किस्मत का सबसे बड़ा लक मानते हैं.

भोजपुरी वल्गर हो गया- भोजपुरी बवाल के पहले एपिसोड़ में तेज प्रताप यादव भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि ‘जो अच्छे कलाकार हैं. अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जनता ऑटोमैटिकली उनसे जुड़ती है. लेकिन भोजपुरी में आजकल काफी वल्गर हो गया है. इसलिए हम पसंद नहीं करते हैं.’

नाम की वजह से हिट होती है फिल्में- पवन सिंह के बारे में बताते हुए आम्रपाली ने खुलासा किया कि जिस भी फिल्म में पवन सिंह का नाम राजा होता है वो हिट हो जाती है. वहीं, निरहुआ ने कहा कि पवन सिंह कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं रहते हैं.

काजल का छलका दर्द- काजल ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि 'अगर मेरे पिता रहते तो मेरे साथ जो हुआ वो गलत चीजें मेरे साथ नहीं होती.' काजल काफी इमोशनल हुईं उनके आंसू बहे. शुभांकर मिश्रा ने पूछा, 'रिश्तों में? हाथ उठाया?' वो इस पर रोती दिखीं.

ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.