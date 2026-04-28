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Aamrapali Dubey की 'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी' का Trailer Out, सास-बहू के बीच की नोक-झोंक ने जीता फैंस का दिल

Aamrapali Dubey की फिल्म 'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद फैंस अब सिर्फ फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 28, 2026 5:38 PM IST

Aamrapali Dubey की 'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी' का Trailer Out, सास-बहू के बीच की नोक-झोंक ने जीता फैंस का दिल
'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी' का ट्रेलर रिलीज

Lakho Mein Ek Pawle Bani Hum Bahurani Trailer Out: भोजपुरी इंडस्ट्री में दिनेश लाल यादव की फिल्म से डेब्यू करने वाली मशहूर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) इन दिनों अपनी नई फिल्म 'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी' (Lakho Mein Ek Pawle Bani Hum Bahurani) को लेकर चर्चा में है. मेकर्स ने हाल ही में इसका फर्स्ट लुक शेयर किया था, वहीं अब इसका ट्रेलर भी जारी कर दिया है, जिसे देखने के बाद दर्शक अब मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. ट्रेलर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आ गया.

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आपको बता दें कि, ये मूवी साल 2014 में आई आम्रपाली दुबे की सुपरहिट फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' के गाने 'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी' (Lakho Mein Ek Pawle Bani Hum Bahurani Trailer) पर बनी है, जिसका मजेदार और पारिवारिक ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर छा गया है. फिल्म में सास और बहू की मीठी नोक-झोंक दिखाई गई है. ट्रेलर को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.

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क्या है ट्रेलर की कहानी?

फिल्म का ट्रेलर एक ठेठ देसी और पारिवारिक ड्रामे से भरपूर है. कहानी कुछ ऐसी है कि, एक घर में पहले से ही तीन बहुएं हैं, जो अपनी सास को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़तीं, लेकिन फिर घर में एंट्री होती है सबसे छोटी बहू शीतल (आम्रपाली दुबे) की, जो अपने नाम की तरह ही शांत और संस्कारी है. जैसे ही शीतल घर आती है, वो अपनी सास पर खूब प्यार लुटाती है. अब सास-बहू की ये 'ट्यूनिंग' देख बाकी तीनों जेठानियों के पेट में दर्द होने लगता है और उन्हें शीतल से जलन होने लगती है, जबकि शीतल सबका दिल जीतने की कोशिश में लगी रहती है.

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ट्रेलर में बड़ा ट्विस्ट

लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है, जब तीनों बहुएं शीतल को नीचा दिखाने के लिए एक खतरनाक चाल चलती हैं. दरअसल, वो तीनों खुद ही अपने खाने में जहर मिला लेती हैं और सारा इल्जाम शीतल पर लगा देती हैं. जो परिवार अब तक शीतल की बढ़ाई करते नहीं थकता था वो पूरा का पूरा उसके खिलाफ हो जाता है और उसे चंद मिनटों में घर से बाहर निकाल देता है. अब शीतल अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी और उन तीनों का पर्दाफाश कैसे होगा, यही फिल्म का असली सस्पेंस है.

स्टार कास्ट और रिलीज डेट

आपको बता दें कि, 'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी' में आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) के साथ जय यादव लीड रोल में हैं और इसके अलावा कंचन मिश्रा, रंभा साहनी, संगीता तिवारी, जया पांडे समेत कई और अन्य कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. वहीं अगर बात करें इस मूवी के रिलीज की तो फिलहाल मेकर्स ने थिएटर रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चर्चा है कि, ये अगले महीने सीधे TV पर रिलीज हो सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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