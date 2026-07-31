google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Bhojpuri
  • भोजपुरी से पहले TV की दुनिया में भौकाल मचा चुकी हैं आम्रपाली दुबे, संस्कारी बहू बनकर बटोरी थी TRP...

भोजपुरी से पहले TV की दुनिया में भौकाल मचा चुकी हैं आम्रपाली दुबे, संस्कारी बहू बनकर बटोरी थी TRP

Aamrapali Dubey worked in This TV Serial: आम्रपाली दुबे आज भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम बन चुकी हैं. बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आम्रपाली दुबे ने किसी जमाने में टीवी सीरियल्स में भी काम किया है.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: July 31, 2026 2:11 PM IST
भोजपुरी से पहले TV की दुनिया में भौकाल मचा चुकी हैं आम्रपाली दुबे, संस्कारी बहू बनकर बटोरी थी TRP

भोजपुरी से पहले TV की दुनिया में भौकाल मचा चुकी हैं आम्रपाली दुबे

Aamrapali Dubey worked in these TV serials: आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) भोजपुरी इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में से हैं जिनके नाम का डंका यूपी-बिहार में बजता है. जब जब आम्रपाली दुबे एक ठुमका लगाती हैं, तब तब लोग बेहोश हो जाते हैं. आज आम्रपाली दुबे एक बड़ा नाम हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी जमाने में इस हसीना ने टीवी की दुनिया पर राज किया है. अब आप कहेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं? जी हां, सही सुना आपने, आम्रपाली दुबे एक जमाने में टीवी शोज में काम कर चुकी हैं. ये वो समय था जब आम्रपाली दुबे भोजपुरी सुपरस्टार नहीं थीं. उस समय आम्रपाली दुबे गोरखपुर से निकली वो लड़की थीं जिसकी आंखों में ढ़ेरों सपने थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि भोजपुरी सुपरस्टार बनने से पहले आम्रपाली दुबे ने सात फेरे नाम के सीरियल में काम किया है. इसके अलावा, आम्रपाली दुबे मायका और रहना है तेरी पलकों की छांव में जैसे शो में नजर आ चुकी हैं. आम्रपाली दुबे ने मेरा नाम करेगी रोशन और फीयर फाइल्स में भी अपनी एक्टिंग का जलवा लोगों को दिखाया है. साल 2014 में आम्रपाली दुबे को निरहुआ के साथ काम करने का मौका मिला.

Bhojpuri Bawaal: आम्रपाली दुबे के चक्कर में गाने से बाहर होने पर छलका काजल राघवानी का दर्द, निरहुआ की एंट्री से गरमाया मामला
Also Read

Bhojpuri Bawaal: आम्रपाली दुबे के चक्कर में गाने से बाहर होने पर छलका काजल राघवानी का दर्द, निरहुआ की एंट्री से गरमाया मामला

किसकी ख्वाहिश पूरी करने निकलीं आम्रपाली दुबे?

आम्रपाली दुबे ने उनकी फिल्म निरहुआ रिक्शावाला में दिनेश लाल यादव के साथ काम किया. आम्रपाली दुबे की दादी चाहती थीं कि वो फिल्मों में काम करें. आम्रपाली दुबे चाहती थीं कि वो अपनी दादी की ख्वाहिश पूरी करें. ऐसे में आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया. आम्रपाली दुबे ने निरहुआ रिक्शावाला के लिए भी ऑडिशन दिया था. उस समय दिनेश लाल यादव की नजर आम्रपाली दुबे पर पड़ी. पहली ही नजर में आम्रपाली दुबे को दिनेश लाल यादव ने अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया. जिसके बाद आम्रपाली दुबे ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

Bhojpuri Bawaal: पवन सिंह का प्यार... आम्रपाली पर तीखे वार, भोजपुरी बवाल के पहले प्रोमो ने इंटरनेट पर मचाया गदर
Also Read

Bhojpuri Bawaal: पवन सिंह का प्यार... आम्रपाली पर तीखे वार, भोजपुरी बवाल के पहले प्रोमो ने इंटरनेट पर मचाया गदर

दिनेश लाल यादव ने बदली आम्रपाली दुबे की किस्मत

समय के साथ दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे ने एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया. दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की जोड़ी इतनी हिट है कि उनका अगर एक गाना भी रिलीज किया जाए तो वो हिट हो जाता है. हाल ये है कि लोग तो दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे का एक दूसरे से नाम तक जोड़ने लगे हैं. लोगों को लगता है कि दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे के बीच कुछ चल रहा है. जब जब दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे साथ आते हैं तब तब फैंस के बीच हंगामा मच जाता है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Lock Upp 2: शर्म-हया छोड़ राम कपूर ने सबके सामने पत्नी गौतमी को किया लिप-लॉक, वायरल हुआ रोमांटिक वीडियो

Next Story

Lock Upp 2: शर्म-हया छोड़ राम कपूर ने सबके सामने पत्नी गौतमी को किया लिप-लॉक, वायरल हुआ रोमांटिक वीडियो