भोजपुरी से पहले TV की दुनिया में भौकाल मचा चुकी हैं आम्रपाली दुबे, संस्कारी बहू बनकर बटोरी थी TRP

Aamrapali Dubey worked in This TV Serial: आम्रपाली दुबे आज भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम बन चुकी हैं. बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आम्रपाली दुबे ने किसी जमाने में टीवी सीरियल्स में भी काम किया है.

भोजपुरी से पहले TV की दुनिया में भौकाल मचा चुकी हैं आम्रपाली दुबे

Aamrapali Dubey worked in these TV serials: आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) भोजपुरी इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में से हैं जिनके नाम का डंका यूपी-बिहार में बजता है. जब जब आम्रपाली दुबे एक ठुमका लगाती हैं, तब तब लोग बेहोश हो जाते हैं. आज आम्रपाली दुबे एक बड़ा नाम हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी जमाने में इस हसीना ने टीवी की दुनिया पर राज किया है. अब आप कहेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं? जी हां, सही सुना आपने, आम्रपाली दुबे एक जमाने में टीवी शोज में काम कर चुकी हैं. ये वो समय था जब आम्रपाली दुबे भोजपुरी सुपरस्टार नहीं थीं. उस समय आम्रपाली दुबे गोरखपुर से निकली वो लड़की थीं जिसकी आंखों में ढ़ेरों सपने थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि भोजपुरी सुपरस्टार बनने से पहले आम्रपाली दुबे ने सात फेरे नाम के सीरियल में काम किया है. इसके अलावा, आम्रपाली दुबे मायका और रहना है तेरी पलकों की छांव में जैसे शो में नजर आ चुकी हैं. आम्रपाली दुबे ने मेरा नाम करेगी रोशन और फीयर फाइल्स में भी अपनी एक्टिंग का जलवा लोगों को दिखाया है. साल 2014 में आम्रपाली दुबे को निरहुआ के साथ काम करने का मौका मिला.

किसकी ख्वाहिश पूरी करने निकलीं आम्रपाली दुबे?

आम्रपाली दुबे ने उनकी फिल्म निरहुआ रिक्शावाला में दिनेश लाल यादव के साथ काम किया. आम्रपाली दुबे की दादी चाहती थीं कि वो फिल्मों में काम करें. आम्रपाली दुबे चाहती थीं कि वो अपनी दादी की ख्वाहिश पूरी करें. ऐसे में आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया. आम्रपाली दुबे ने निरहुआ रिक्शावाला के लिए भी ऑडिशन दिया था. उस समय दिनेश लाल यादव की नजर आम्रपाली दुबे पर पड़ी. पहली ही नजर में आम्रपाली दुबे को दिनेश लाल यादव ने अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया. जिसके बाद आम्रपाली दुबे ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

दिनेश लाल यादव ने बदली आम्रपाली दुबे की किस्मत

समय के साथ दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे ने एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया. दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की जोड़ी इतनी हिट है कि उनका अगर एक गाना भी रिलीज किया जाए तो वो हिट हो जाता है. हाल ये है कि लोग तो दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे का एक दूसरे से नाम तक जोड़ने लगे हैं. लोगों को लगता है कि दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे के बीच कुछ चल रहा है. जब जब दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे साथ आते हैं तब तब फैंस के बीच हंगामा मच जाता है.