ठुमकों की जगह अब बॉक्सिंग रिंग में मुक्के बरसाएंगी अंजना सिंह, खत्म हुई 'लेडी बॉक्सर' की शूटिंग; रौद्र रूप देख डर जाएंगे दुश्मन!

Anjana Singh को अब तक आप सभी ने देसी बहुरिया या फिर हॉट लुक में ठुमके लगाते देखा होगा, लेकिन जल्द ही एक्ट्रेस का बॉक्सिंग रिंग में रौद्र रूप देखने को मिलेगा.

Anjana Singh Lady Boxer Movie Shooting Wrap Up Look: भोजपुरी सिनेमा बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री को कड़ी टक्कर देने में जुट गया है. यही वजह है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में बनने लगी है. वहीं एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस वो अपनी पुरानी इमेज को छोड़कर कुछ नया ट्राई कर रही हैं. मोनालिसा (Monalisa) और अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के बाद इस लिस्ट में अब पॉपुलर एक्ट्रेस अंजना सिंह (Anjana Singh) का नाम भी शामिल हो गया है. एक्ट्रेस अब देसी बहुरिया और बोल्ड लुक के बजाय एक्शन रोल से धमाल मचाने वाली हैं.

दरअसल, अंजना सिंह (Anjana Singh Upcoming Movie) जल्द ही फिल्म 'लेडी बॉक्सर' (Lady Boxer) में नजर आने वाली है, जिसमें वो इस बार ठुमकों और हॉट लुक में नहीं बल्कि बॉक्सिंग रिंग में उतरकर दमदार मुक्के लगाती दिखेंगी. एक्ट्रेस की इस एक्शन मूवी की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद फैंस के साथ साझा की है.

अंजना सिंह का रौद्र रूप देख डर जाएंगे दुश्मन

अंजना सिंह ने 8 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि, उनकी अपकमिंग फिल्म 'लेडी बॉक्सर' (Lady Boxer) की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इसी के साथ एक्ट्रेस ने कुछ बीटीएस तस्वीरें और वीडियोज भी शेयर किए. सामने आई तस्वीरों और किल्प में एक्ट्रेस को पूरे बॉक्सर लुक में देखा जा सकता है. हाथों में ग्लव्स, बॉक्सिंग रिंग का माहौल और दमदार पोज के साथ वो काफी अग्रेसिव दिखाई दे रही हैं. अंजना सिंह का ये रौद्र रूप देखकर दुश्मनों की रूह कांप उठेगी.

अंजना सिंह ने दिखाई Lady Boxer की BTS तस्वीरें

अपनी अपकमिंग फिल्म की बीटीएस तस्वीरें शेयर करते हुए अंजना सिंह ने पोस्ट में लिखा, 'और इसी के साथ शूट पूरा हुआ. 'लेडी बॉक्सर' जल्द आ रहा है.' एक्ट्रेस के इस पोस्ट ने फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट का डोज हाई कर दिया है, क्योंकि दर्शकों को इस फिल्म के आने का काफी समय से इंतजार था वहीं अब अंजना का ये खतरनाक लुक उनकी एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम कर रहा है. हालांकि, फिल्म कब रिलीज होगी अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है और न ही ये क्लीयर है कि ये फाइनल रैप-अप है या नहीं.

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आपको बता दें कि, संतोष जोशी के डायरेक्शन में बनी 'लेडी बॉक्सर' की कहानी सत्येंद्र सिंह ने लिखी है और रवि तिवारी फिल्म के मुख्य सहायक और निदेशक हैं फिल्म में अंजना सिंह लीड रोल में नजर आएंगी, बाकी फिल्म से जुड़ी जानकारी अभी आनी बाकी है.

महिला सशक्त किरदारों की तरफ बढ़ रहा भोजपुरी सिनेमा

गौरतलब है कि, भोजपुरी सिनेमा में इन दिनों नई कहानियों और सशक्त महिला किरदारों वाली फिल्मों को बनाने पर जोर दिया जा रहा है. अंजना सिंह की 'लेडी बॉक्सर' भी इसी दिशा की तरफ एक कदम है. इसकी शूटिंग आजमगढ़ में हो रही थी. मालूम हो क, भोजपुरी जगत में सास-बहू और देवरानी-जेठानी के रिश्ते से अलग अंजना ज्यादातर सशक्त महिला किरदारों वाली फिल्में करती हैं. इससे पहले भी वो फिल्म 'कुश्ती' में नजर आईं थी, जिसमें एक किसान की बेटी खेत की मिट्टी से लेकर अखाड़े तक का सफर पूरा करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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