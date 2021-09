Akshara Singh Says Aashiqui ka doosra naam Sidnaaz Hain: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का 'संडे का वार' एपिसोड काफी दिलचस्प रहा। शो के होस्ट और मशहूर निर्माता करण जौहर (Karan Johar) ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस हफ्ते दो एलिमिनेशन होंगे। ऐसे में मेकर्स ने पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh and Milind Gaba) को घर से बेघर कर दिया है। अक्षरा के एलिमिनेशन से फैंस को तगड़ा झटका लगा है। फैंस सोशल मीडिया पर अक्षरा सिंह को शो में वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जैसे ही अक्षरा सिंह ने 'बिग बॉस ओटीटी' के घर बाहर कदम रखा, तो उनके सामने सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत की खबर सामने आई। अक्षरा सिंह सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के लिए बेहद इमोशनल ट्वीट किया है। Also Read - Sidharth Shukla के जाने से गम में टूट गए फैंस, शरीर पर गुदवा रहे Bigg Boss विनर का नाम

अक्षरा सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आशिकी का दूसरा नाम सिडनाज (Sidnaaz) है।' अक्षरा सिंह के इस ट्वीट को देखने के बाद फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'सिडनाज था, है और हमेशा रहेगा। मैम वो सोलमेट्स है, वो यहां नहीं तो वहां जरूर मिलेंगे। देख लेना उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तभी तो लोग उनके इस सच्चे प्यार के लिए पागल है लेकिन ऐसा प्यार इस दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं, जैसा सिडनाज करते थे एक दूसरे को।' अक्षरा सिंह के अलावा खेसारी लाल यादव, आम्रपाली दुबे, रवि किशन, दिनेश लाल यादव और मनोज तिवारी जैसे कई भोजपुरी स्टार्स ने सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट दिया। Also Read - Bigg Boss OTT: Karan Johar ने दिया Sidharth Shukla को ट्रिब्यूट, फैंस ने आंसुओं को बताया ‘फेक’

aashiqui ka doosra naam #sidnaaz hain ? — AKSHARA SINGH (@AKSHARASINGH1) September 5, 2021

सिद्धार्थ शुक्ला ने 2 सितंबर के दिन अंतिम सांस ली थी। रिपोर्ट्स की मानें, तो उनकी मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में 3 सितंबर के दिन किया गया था। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद टीवी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है। कई लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अभिनेता इस दुनिया में नहीं हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से उनकी दोस्त और कथित गर्लफ्रेंड शहनाज गिल बुरी तरह टूट गई हैं। शहनाज गिल को सिद्धार्थ शुक्ला के यूं चले जाने से गहरा सदमा पहुंचा है। Also Read - Bigg Boss OTT से बाहर हुईं Akshara Singh, झल्लाए फैंस ने उड़ाईं Karan Johar की धज्जियां