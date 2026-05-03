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रवि किशन ने अक्षरा सिंह को बताया था- 'आलू का बोरा', बॉडी शेमिंग से नाराज हो गई थीं एक्ट्रेस

Akshara Singh Talks About Ravi Kishan: अक्षरा सिंह ने अपनी इंडस्ट्री के रवि किशन को लेकर बात की है. भोजपुरी एक्ट्रेस ने कहा है कि वह एक बार एक्टर से नाराज हो गई थीं क्योंकि उन्होंने बॉडी शेमिंग की थी.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 3, 2026 9:28 PM IST
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रवि किशन पर अक्षरा सिंह भड़क गई थीं.

भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) अपनी अदाकारी के साथ ही खुलकर बात करने के लिए जानी जाती हैं. उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है. अक्षरा सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और अपने से जुड़ी तमाम बातों का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि वह एक बार रवि किशन (Ravi Kishan) से नाराज हो गई थीं क्योंकि उन्होंने उनकी बॉडी शेमिंग की थी. उन्होंने कहा कि एक्टर की बात उनके दिल पर लगी थी. आइए जानते हैं कि अक्षरा सिंह ने क्या बताया है.

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रवि किशन ने अक्षरा सिंह को बताया था 'मोटी'

एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने 'जिंगाबाद' के साथ पॉडकास्ट अपने लाइफ से जुड़ी कई बातें बताई हैं. उन्होंने बताया है कि वह एक्टिंग की फील्ड में आना नहीं चाहती थीं. फिर रवि किशन ने उन्हें पहली फिल्म दिलाई थी. अक्षरा सिंह ने बताया, रवि किशन ने पहले तो उनके डांस और स्माइल की काफी तारीफ की और फिर उन्होंने बॉडी शेमिंग की. उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. एक्टेस ने उस समय को याद करते हुए कहा, 'उन्होंने मुझे स्क्रीन पर देखा और बोले ये बहुत प्यारी और स्माइल भी बहुत अच्छी है लेकिन तभी उन्होंने एक लाइन बोली, ये तो आलू का बोरा है, इतनी मोटी है, क्या दिन भर खाती रहती है?'

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अक्षरा सिंह ने रवि किशन को दिया जवाब

रवि किशन के मुंह से इस तरह की बात सुनकर अक्षरा सिंह चुप नहीं रहीं और करारा जवाब दिया था. एक्ट्रेस ने उनसे कहा था, 'कास्ट तो आपने ही किया है, फिर आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप होंगे अपने घर के स्टार, पर मुझे आलू की बोरा मत कहिए.' अक्षरा सिंह को रवि किशन की ये बात इतनी ज्यादा बुरी लगी कि खुद को साबित करने का फैसला कर दिया. एक्ट्रेस ने बताया, 'मैंने तय कर लिया था कि मैं उन्हें करके दिखाऊंगी. इसके बाद मैंने 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत रखा और सिर्फ फल खाकर खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की.' बताते चलें कि अक्षरा सिंह को जब पहली फिल्म ऑफर हुई थी तब वह 9वीं क्लास में थीं. फिल्म ऑफर होने से अक्षरा सिंह हैरान थीं. दरअसल, वह एक्टिंग में नहीं जाना चाहती थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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