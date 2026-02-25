'वो 10 जगह मुंह मारे...' Ex-BF पवन सिंह के बारे में लगातार सवालों से आगबबूला हुईं Akshara Singh, सरेआम कह डाली ये बात

पवन सिंह से जुड़े सवालों से परेशान हुईं अक्षरा सिंह
Akshara Singh Got Angry: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) और पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) के रिश्ते के बारे में कौन नहीं जानता है. इनका रिश्ता काफी दर्दनाक रहा. हालांकि, दोनों सालों पहले अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग अक्षरा सिंह (Akshara Singh News) से दोनों के खत्म हो चुके रिश्ते से जुड़े सवाल करते रहते हैं. जिसपर अब एक्ट्रेस अपना आपा को बैठी और अपने हालिया पॉडकास्ट में इस बात पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उन्होंने समाज के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए.