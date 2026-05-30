Ghis Ghis Ghis Song: अक्षय कुमार संग नैन मटक्का होते ही घर से भागीं Akshara Singh, जानिए कहां खोजा नया ठिकाना

Akshara Singh Viral Photos: अक्षय कुमार के गाने 'घिस घिस घिस' के हिट होते ही अक्षरा सिंह पगला गई हैं. चलिए जानते हैं कि अक्षरा सिंह ने इस बार क्या नया कांड कर डाला है.

अक्षय कुमार संग नैन मटक्का होते ही घर से भागीं Akshara Singh

Akshara Singh Viral Photos: 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) के जरिए अहमद खान एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने के लिए तैयार हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार गर्दा उड़ाने वाले हैं. हाल ही में फिल्म का एक गाना रिलीज किया गया है. 'घिस घिस घिस' (Ghis Ghis Ghis) नाम के इस गाने में अक्षय कुमार भोजपुरी सुपरस्टार बनकर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के साथ नैन मटक्का करते नजर आ रहे हैं. कुछ समय में ही इस गाने ने सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है. इसी बीच अक्षरा सिंह ने एक बार फिर से हंगामा मचा दिया है. खबर है कि अपना गाना हिट होते ही अक्षरा सिंह घर से भाग गई हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस बात का सबूत तो खुद अक्षरा सिंह ने ही दिया है. कुछ समय पहले ही अक्षरा सिंह ने एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में अक्षरा सिंह मजे से पोज देती नजर आ रही हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षरा सिंह आखिर कहां पहुंच गई हैं. दरअसल अक्षरा सिंह घर से भागकर सीधा जिम पहुंच गई हैं.

अक्षरा सिंह का हो चुका है ये हाल

अब आपको क्या लगा था... अक्षरा सिंह किसी के साथ भागी हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अक्षरा सिंह तो अपनी फिर चमकाने में लगी हुई हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि घिस घिस घिस के जरिए अक्षरा सिंह बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं. ऐसे में अक्षरा सिंह खुद का ख्याल तो रखेंगी ही न... वैसे भी आजकल अक्षरा सिंह के पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे हैं. अक्षरा सिंह लगातार डांस कर रही हैं. अक्षरा सिंह अपने गाने की धुन पर खूब रील्स बना रही हैं. इससे पता चलता है कि अक्षरा सिंह अक्षय कुमार के साथ काम करके कितनी खुश हैं.

'घिस घिस घिस' में अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह ने उड़ाया गर्दा

आपको बता दें कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार जमकर भोजपुरी बोलते नजर आने वाले हैं. फिल्म में वो भोजपुरी सुपरस्टार जो बनने वाले हैं. यही वजह है जो फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार के साथ ये गाना किया है. गाना रिलीज होने के बाद से ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की ये हसीना बॉक्स ऑफिस पर काफी एक्टिव है. अपनी जिम की इन तस्वीरों में अक्षरा सिंह सफेद रंग के आउटफिट में दिख रही हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…