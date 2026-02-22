होली से पहले अक्षरा सिंह का धमाका, 'होली पे चले गोली' में दिखा बॉलीवुड स्टार संग रोमांस, इंटरनेट पर वायरल हुई जोड़ी

होली का त्योहार जल्द ही आने वाला है और अभी से ही रंगों और मस्ती का गुलाल उड़ने लगा है. इस बार भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड के वरुण शर्मा के साथ मिलकर एक ऐसा धमाका किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उनका नया गाना ‘होली पे चले गोली’ रिलीज होते ही चार्टबस्टर बन गया है और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है. यूं तो होली पर हिंदी से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में कई गाने रिलीज होते हैं. हर साल कई गाने रिलीज होती हैं. लेकिन इस गाने को लोग बेहद पसंद कर रहें हैं.
अक्षरा सिंह और वरुण शर्मा का गाना
इस गाने की सबसे बड़ी खासियत अक्षरा सिंह और वरुण शर्मा की एकदम फ्रेश जोड़ी है. वरुण शर्मा, जिन्हें हम उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जानते हैं, यहां अपने शरारती और नटखट अंदाज में नजर आ रहे हैं. वहीं, अक्षरा सिंह ने अपने ग्लैमरस अवतार और दमदार डांस मूव्स से गाने में चार चांद लगा दिए हैं. सफेद लिबास में अक्षरा सिंह का देसी ग्लैमर और वरुण शर्मा की फनी केमिस्ट्री दर्शकों को बार-बार वीडियो देखने पर मजबूर कर रही है. इस गाने का फिल्मांकन पूरी तरह से ट्रेडिशनल होली की याद दिलाता है, जहां रंग, गुलाल और ढोल की थाप पर थिरकते कदम एक अलग ही एनर्जी बना रहे हैं.
सोशल मीडिया पर होली धमाका
बिलीब म्यूजिक (Believe Music) के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए इस ट्रैक को चंद घंटों में ही लाखों व्यूज मिल चुके हैं. अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसे साल का सबसे बड़ा होली गिफ्ट बताया है. फैंस का कहना है कि यह गाना इस साल की होली प्लेलिस्ट का एंथम बनने वाला है.
म्यूजिक और टीम
गाने की सफलता के पीछे एक शानदार टीम का हाथ है, जिसने इस गाने को त्योहार के हिसाब से तैयार किया है. विक्रम मॉन्ट्रोस ने इस गाने को एक शानदार म्यूजिक दी है. वहीं गायक अभि दत्त, दीपाली साथे और खुद विक्रम मॉन्ट्रोस ने इस गाने में अपनी आवाज दी है. इस गाने के बोल अजीम शिराजी के लिखे हैं. इस बड़े प्रोजेक्ट को वर्षा कुकरेजा और सूरज सिंह ने प्रोड्यूस किया है, जबकि मिखिल चंदिरमानी सह-निर्माता के रूप में जुड़े हैं. अगर आप भी होली के जश्न के लिए एक परफेक्ट डांस नंबर तलाश रहे हैं, तो यह गाना आपकी पहली पसंद होने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
