Akshay Kumar संग गाने का ऑफर मिलने पर Akshara Singh का कैसा था रिएक्शन? बोलीं- 'मैं पांच बार वॉशरूम गई'

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का ट्रेलर 11 जून को रिलीज हुआ है और इसे ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर स्टारकास्ट नजर आई. वहीं, इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) भी ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची थीं. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ उनका गाना 'घिस घिस घिस' है. ये गाना रिलीज हो चुका है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अक्षरा सिंह ने बताया है कि जब उनको अक्षय कुमार के साथ ये गाना करने का ऑफर मिला था तब उनकी हालत क्या थी.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' लगातार चर्चा में बनी हुई है और इस फिल्म में उनका और अक्षरा सिंह का गाना 'घिस घिस घिस' ने जबरदस्त माहौल बना हुआ है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर अक्षरा सिंह ने पूछा गया कि उन्हें अक्षय कुमार के साथ ये गाना करने के लिए ऑफर मिला तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? इस पर अक्षरा सिंह ने कहा,'मैं पांच बार वॉशरूम गई, क्योंकि मरे लिए ये सपना था. मुझे लगता है कि जब मैं छोटी थी तो सर से हमेशा देखती आई हूं खिलाड़ी. बिहार के हर बच्चे के जहन में उनका गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी बसा हुआ है. इसलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका है.' फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही अक्षरा सिंह काफी खुश नजर आईं.
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अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में दो या चार नहीं बल्कि 20 से ज्यादा सितारे नजर आएंगे. फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, लारा दत्ता, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नाडिंस, रवीना टंडन, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, आफताब शिवदासानी, तुषार कपूर, फरीदा जलाल, दलेर मेहंदी जैसे तमाम स्टार्स काम करते दिखाई देंगे. बताते चलें कि 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है. फिल्म के दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार नजर नहीं आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.