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Akshay Kumar संग गाने का ऑफर मिलने पर Akshara Singh का कैसा था रिएक्शन? बोलीं- 'मैं पांच बार वॉशरूम गई'

Akshara Singh Reaction: अक्षरा सिंह फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के गाने में अक्षय कुमार के साथ नजर आई है. भोजपुरी एक्ट्रेस ने बॉलीवुड एक्टर संग गाने का ऑफर मिलने के बाद का रिएक्शन बताया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 12, 2026 5:05 PM IST
Akshay Kumar संग गाने का ऑफर मिलने पर Akshara Singh का कैसा था रिएक्शन? बोलीं- 'मैं पांच बार वॉशरूम गई'

अक्षय और अक्षरा ने फिल्म वेलकम टू द जंगल के गाने में काम किया है.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का ट्रेलर 11 जून को रिलीज हुआ है और इसे ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर स्टारकास्ट नजर आई. वहीं, इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) भी ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची थीं. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ उनका गाना 'घिस घिस घिस' है. ये गाना रिलीज हो चुका है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अक्षरा सिंह ने बताया है कि जब उनको अक्षय कुमार के साथ ये गाना करने का ऑफर मिला था तब उनकी हालत क्या थी.

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अक्षरा सिंह की हो गई थी ऐसी हालत

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' लगातार चर्चा में बनी हुई है और इस फिल्म में उनका और अक्षरा सिंह का गाना 'घिस घिस घिस' ने जबरदस्त माहौल बना हुआ है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर अक्षरा सिंह ने पूछा गया कि उन्हें अक्षय कुमार के साथ ये गाना करने के लिए ऑफर मिला तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? इस पर अक्षरा सिंह ने कहा,'मैं पांच बार वॉशरूम गई, क्योंकि मरे लिए ये सपना था. मुझे लगता है कि जब मैं छोटी थी तो सर से हमेशा देखती आई हूं खिलाड़ी. बिहार के हर बच्चे के जहन में उनका गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी बसा हुआ है. इसलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका है.' फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही अक्षरा सिंह काफी खुश नजर आईं.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे 20 से ज्यादा सितारे

अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में दो या चार नहीं बल्कि 20 से ज्यादा सितारे नजर आएंगे. फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, लारा दत्ता, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नाडिंस, रवीना टंडन, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, आफताब शिवदासानी, तुषार कपूर, फरीदा जलाल, दलेर मेहंदी जैसे तमाम स्टार्स काम करते दिखाई देंगे. बताते चलें कि 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है. फिल्म के दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार नजर नहीं आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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