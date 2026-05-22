Akshay Kumar संग स्क्रीन शेयर करेंगी Akshara Singh, जानें किस प्रोजेक्ट में नजर आएंगे दोनों स्टार्स

Akshara Singh-Akshay Kumar Project: अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह एक प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं. इसके बाद से दोनों सितारों के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह साथ में काम करेंगे.

भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) अक्सर में चर्चा में रहती हैं. उनके गाने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं. अक्षरा सिंह अब सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं हैं बल्कि एंटरटेनमंट इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बना ली है. इसी बीच एक्ट्रेस के फैंस के लिए खुशखबरी आई है. दरअसल, अक्षरा सिंह बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगी. अब भोजपुरी एक्ट्रेस का हिंदी ऑडियंस में जलवा देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं कि अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार किस प्रोजेक्ट में काम करती नजर आएंगी. फिलहाल, दोनों स्टार्स के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

अक्षय कुमार की अक्षरा सिंह संग गाने में बनेगी जोड़ी

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने कुछ समय पहले बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार संग सेल्फी शेयर कर इस बात का हिंट दिया था कि दोनों किसी प्रोजेक्ट में साथ में नजर आ सकते हैं. फैंस अटकलें लगा रहे थे कि दोनों किसी फिल्म में साथ में नजर आ सकते हैं. अब अक्षरा सिंह ने कंफर्म कर दिया है कि वह अक्षय कुमार के साथ एक गाने में काम करती नजर आएंगी. भोजपुरी एक्ट्रेस ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते कहा कि उन्होंने इस न्यूज को सभी के लिए सरप्राइज रखा था. अक्षरा सिंह ने ये तो कन्फर्म कर दिया है कि वह अक्षय कुमार के साथ गाने में नजर आएंगी लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये गाना किसी फिल्म में होगा या दोनों म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं. अक्षरा सिंह का कहना है कि उन दोनों का गाने को भरपूर प्यार मिलने की उम्मीद है. बताते चलें कि अक्षरा सिंह इससे पहले बॉलीवुड एक्टर वरुण शर्मा संग म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं. दोनों होली सॉन्ग 'होली पर चले गोली' में काम किया था.

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में

अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो बीते महीने अप्रैल में उनकी फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिला था. वहीं, अक्षय कुमार फिल्म अब 'वेलकम टू द जंगल' में काम करते नजर आएंगे. ये फिल्म 26 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. अब देखने वाली बात होगी अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. अक्षय कुमार की पाइपलाइन में और भी कई मूवीज हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.