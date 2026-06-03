Akshara Singh को बैक-टू-बैक मिल रही सक्सेस, एक्ट्रेस ने मेंटर Ravi Kishan के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, तस्वीरें वायरल

Akshara Singh Photos: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. वह अपने मेंटर रवि किशन के पैर छूते नजर आ रही हैं.

अक्षरा सिंह और रवि किशन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) इन दिनों लगातार मिल रही सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं. दरअसल, उनको पहले करियर का पहला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है. इसके बाद अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ गाना 'घिस घिस घिस' किया है, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार का ये गाना फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का है. इसी बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए पोस्ट लिखा है. उन्होंने अपने मेंटर रवि किशन (Ravi Kishan) के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है.

अक्षरा सिंह ने शेयर की तस्वीरें

अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से तीन तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वह रवि किशन के साथ नजर आ रही हैं और काफी खुश हैं. अक्षरा सिंह ने हाल ही में जी भोजपुरी सम्मान में मिली बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी को पकड़ा हुआ है. इसके साथ ही एक तस्वीर में दिखा रहा है कि अक्षरा सिंह ने अपने मेंटर रवि किशन का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है. अक्षरा सिंह ने इसके साथ कैप्शन लिखा है, 'ये फोटोज पोस्ट करने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मुझे ये देर से मिलीं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें आज ही शेयर करना था. अक्षय सर के साथ हाल ही में रिलीज हुए मेरे गाने को इतना प्यार मिला है. ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी मुझे याद दिला रही है कि रुककर पीछे मुड़कर देखो और सभी आशीर्वाद के लिए आभारी रहो. जी न्यूज से मुझे मेरा पहला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है और ये ऐसी याद है कि जिसे मै संजोकर रखूंगी.'

अक्षरा सिंह ने माता-पिता को समर्पित किया सम्मान

अक्षरा सिंह ने आगे लिखा है, 'मैं ये सम्मान अपने माता-पिता को समर्पित करती हूं, जिनका प्यार और आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है और खास तौर से मेरे मेंटर रवि किशन जी को, जिन्होंने मुझमें एक एक्ट्रेस देखी और मुझे बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास दिया. आपका मार्गदर्शन और विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है. मैं हमेशा आभारी रहूंगी. मेरे पहले फिल्म डायरेक्टर बबलू सोनी सर को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मधुवेंद्र जी को धन्यवाद. इस खूबसूरत सफर में मिले हर सबक, हर अवसर और हर व्यक्ति के लिए आभारी हूं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.