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Viral Video: वर्कआउट छोड़ खाली जिम में ये क्या करने लगीं Akshara Singh? यूजर्स बोले- 'जब गांव की लड़कियां...'

Akshara Singh का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस खाली जिम में वर्कआउट की बजाय कुछ ऐसा करती दिखीं, जिसे लेकर अब वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 5, 2026 1:12 PM IST
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अक्षर सिंह का नया वीडियो वायरल

Akshara Singh Viral Video: भोजपुरी सिंगर और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) अब सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रह गई हैं अब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपनी पकड़ बनाने में लग गई हैं. हाल ही में अक्षय कुमार संग उनका एक गाना 'घिस घिस घिस' (Ghis Ghis Ghis) रिलीज हुआ था, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड में बना हुआ है. वहीं इस बीच एक्ट्रेस की नई क्लिप सामने आई है, जिसमें वो खाली जिम का पूरा फायदा उठाती नजर आ रही है. वीडियो में अक्षरा सिंह (Akshara Singh Viral Video) वर्कआउट छोड़ कुछ ऐसा करने लगी कि, अब यूजर्स उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं.

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खाली जिम में वर्कआउट छोड़ ये क्या करने लगी अक्षरा सिंह?

अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने वीडियोज और फोटोज शेयर करती रहती हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट वीडियो शेयर की, जिसमें वो एक खाली जिम में नजर आ रही हैं, लेकिन वीडियो में एक्ट्रेस वर्कआउट करने की बजाय साल 2001 में रिलीज हुई क्राइम-ड्रामा फिल्म 'लज्जा' के सुपरहिट गाने 'आ ही जाइए' पर उर्मिला मातोंडकर के अंदाज में जबरदस्त डांस स्टेप्स करती नजर आ रही हैं. क्लिप में उन्हें बेहद शानदार और कातिलाना स्टेप्स करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन इस वीडियो पर यूजर्स एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे है.

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वीडियो देख यूजर्स ने एक्ट्रेस को कर दिया रोस्ट

इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'जिम में कोई नहीं है...इन माय जोन' इस वीडियो पर जहां फैंस ने एक्ट्रेस की तारीफ की है, वहीं कई यूजर्स ने अक्षरा को ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, 'आउट ऑफ सिलेबस क्यों चली गई मैम ये तो सिलेबस में था बी नहीं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इस साल आप सेलेक्ट नहीं हो सकती और हार्डवर्क की जरूरत है डांस इंडिया डांस के लिए.' तीसरे ने लिखा, 'दो स्टेप के अलावा नहीं आ रहा क्या.' एक अन्य ने लिखा, 'जब गांव की लड़कियां जिम करने जाएं...' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस के इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

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क्या थी 'लज्जा' की स्टारकास्ट और कहानी?

आपको बता दें कि, अक्षरा सिंह वीडियो में राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में रिलीज हुई फिल्म 'लज्जा' का है. यह फिल्म भारत में महिलाओं की स्थिति और फेमिनिज्म पर आधारित थी. फिल्म में समाज में महिलाओं को दिए जाने वाले सम्मान और उन पर लगाई जाने वाली पाबंदियों पर तीखा तंज कसा गया था. इसकी कहानी चार महिलाओं 'वैदेही', 'जानकी', 'रामदुलारी' और 'मैथिली' के इर्द-गिर्द बुनी गई थी. इस मूवी में मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित, रेखा, महिमा चौधरी, अनिल कपूर, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ और डैनी डेंजोंगपा जैसे कई बड़े कलाकार लीड रोल में नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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