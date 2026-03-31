Akshara Singh को कैसा दूल्हा चाहिए? शादी के लिए रखी ये शर्त! पार्टनर में चाहती हैं ये खूबियां...

Akshara Singh अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने पार्टनर को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसका जवाब शायद उनका हर मेल फैन जानना चाहता होगा.

Akshara Singh Ko Kaisa Pati Chahiye?: भोजपुरी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री तक अपनी धाक जमाने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस और करोड़ों दिलों की धड़कन अक्षरा सिंह (Akshara Singh) अपनी एक्टिंग और सुरीली आवाज के लिए ही नहीं बल्कि अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. वो पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ और इंडस्ट्री से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, बल्कि इसका जवाब शायद उनका हर मेल फैन जानना चाहता होगा. दरअसल, अक्षरा सिंह (Akshara Singh Husband Quality) ने अपने होने वाले पति की क्वालिटी को लेकर खुलासा किया है और बताया कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए.

Akshara Singh को कैसा पति चाहिए?

अक्षरा सिंह के करोड़ों चाहने वाले हैं और उनके फैंस के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि, आखिर इंडस्ट्री की सबसे कामयाब एक्ट्रेस किसे अपना हमसफर बनाएंगी? वहीं अब इसका जवाब उन्होंने खुद दे दिया है. 30 मार्च 2026 को अक्षरा सिंह दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इवेंट में पहुंची थी, जहां उनसे जब उनकी शादी और होने वाले दूल्हे को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बिना झिझके अपने दिल की बात कह दी.

Akshara Singh के पति में होनी चाहिए ये क्वालिटी

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में अक्षरा सिंह की फिल्म 'ऐसा पति मुझे दे भगवान' की स्क्रीन हुई, ऐसे में इस इवेंट में पहुंची एक्ट्रेस से जब पूछा गया कि, आपकी फिल्म 'ऐसा पति दे मुझे भगवान' आई तो, तो आपको रियल लाइफ में कैसा पार्टनर चाहिए? इसपर उन्होंने कहा कि, 'मैं अपनी फिल्म से पूरी तरह से सहमत हूं. फिल्म में जैसा मेरा पति है मुझे रियल लाइफ में भी वैसा ही दूल्हा चाहिए जोकि, इक्वालिटी में बिलीव करे, उतना ही मेरा मनोबल बढ़ाए जितना मैं अपना समर्पण दूं. बस इतना ही...'

क्या है 'ऐसा पति मुझे दे भगवान' की कहानी?

आपको बता दें कि, अक्षरा सिंह की फिल्म 'ऐसा पति मुझे दे भगवान' 24 अगस्त 2024 को यूट्यूब चैनल B4U भोजपुरी पर रिलीज हुआ था, जिसकी हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 में स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस फिल्म की कहानी एक लापरवाह लड़की पर आधारित है, जो शिवजी से ऐसा पति मांगती है जो घर के सारे काम करे और उसे रानी बनाकर रखे और ऐसा होता भी है, उसकी शादी जिस लड़के से होती है वो उसे पलकों पर बिठाकर रखता है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है, जब पति का एक्सीडेंट हो जाता है और वह पैरालाइज हो जाता है, इस घटना के बाद उस लड़की यानी अक्षरा सिंह की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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