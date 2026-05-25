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Ghis Ghis Ghis Song: अक्षय कुमार-अक्षरा सिंह की केमिस्ट्री ने हिलाया इंटरनेट, 'वेलकम टू द जंगल' का भोजपुरी गाना 'घिस घिस घिस' रिलीज

Bhojpuri Song Ghis Ghis Ghis Out: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह का भोजपुरी गाना 'घिस घिस घिस' रिलीज हो चुका है. फैंस इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 25, 2026 12:00 PM IST
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फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना रिलीज हुआ.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस मल्टीस्टारर मूवी पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं. इसी अक्षय कुमार और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) का फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का मच-अवेटेड भोजपुरी गाना 'घिस घिस घिस' (Ghis Ghis Ghis) रिलीज हो चुका है. इस गाने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. दोनों सितारों के इस गाने को काफी पसंद किया जा रहा है. भोजपुरी गाने 'घिस घिस घिस' में अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह की जबरदस्त केमिस्ट्री पर फैंस प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.

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भोजपुरी गाने 'घिस घिस घिस' में दोनों सितारों ने दिखाया जबरदस्त अंदाज

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का जितनी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, उतनी ही उतावलापन भोजपुरी गाने 'घिस घिस घिस' को लेकर था. फिलहाल, ये गाना रिलीज हो चुका है और लोगों को पसंद आ रहा है. अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह के भोजपुरी गाने 'घिस घिस घिस' ने इंटरनेट हिलाकर रखा है. इस गाने को सुप्रिया पाठक और विक्रम मोंट्रोस ने अपनी आवाज दी है. वहीं, इस गाने के लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हैं. भोजपुरी गाने 'घिस घिस घिस' अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. अक्षरा सिंह तो भोजपुरी इंडस्ट्री से आती हैं लेकिन अक्षय कुमार को भोजपुरी गाने में देखकर फैंस खूब एंजॉय कर रहे हैं. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में ये भोजपुरी गाना चार चांद लगाने वाला है.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे ये सितारे

बताते चलें कि बीते दिनों अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया था. इसमें उन्होंने अक्षय कुमार के लिए कहा था, 'थोड़ा भोजपुरी में आइए, थोड़ा अपना तड़का और जलवा दिखाइए, हमारे साथ ठुमका लगाइए.' इस पर अक्षय कुमार ने रिप्लाई करते हुए लिखा था, 'बात पक्की अक्षरा सिंह जी.' इसके बाद से फैंस अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह के भोजपुरी गाने 'घिस घिस घिस' को देखने के लिए एक्साइटेड थे. गौरतलब है कि अहमद खान के डायरेक्शन में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी, संजय दत्त, दिशा पाटनी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, जैकलीन फर्नांडिस, परेश रावल, राजपाल यादव, परेश रावल, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर जैसे कई सितारे काम करते दिखाई देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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