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अक्षरा सिंह का अक्षय कुमार को चैलेंज, कहा- 'दिन और समय आप बताइए, हम चले आएंगे', एक्टर ने दिया ये जवाब

Akshara Singh Social Media Post: अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार को टैग करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. बॉलीवुड एक्टर ने इस पर रिप्लाई भी किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 22, 2026 6:27 PM IST
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अक्षरा सिंह की पोस्ट पर अक्षय कुमार ने कमेंट किया है.

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने इस समय लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल, वह बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ एक गाने में नजर आने वाली हैं. अक्षरा सिंह ने अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और खिलाड़ी कुमार संग काम करने की अपडेट दी है. बॉलीवुड और भोजपुरी स्टार्स के साथ आने को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. हालांकि, अभी अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार ने ये नहीं बताया है कि वह किस गाने या म्यूजिक वीडियो में नजर आने के लिए तैयार हैं. आइए देखते हैं कि भोजपुरी एक्ट्रेस सोशल मीडिया पोस्ट में क्या है.

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अक्षरा सिंह ने शेयर किया ये वीडियो

एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शुक्रवार को एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कि अक्षरा सिंह अपने टैबलेट पर अक्षय कुार का गाना 'टिप-टिप बरसा पानी' देखते नजर आ रही हैं. इसके बाद वह कहती हैं, 'प्रणाम अक्षय सर. हम है अक्षरा सिंह. भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं. देखिए बहुत दिन से आपका हिंदी गाना देख रहे हैं हम. टिप-टिप बरसा पानी, चुराकर दिल मेरा. अब थोड़ा भोजपुरी में भी आइए थोड़ा अपना तड़का और जलवा दिखाइए, हमारे साथ ठुमका लगाइए. वक्त और दिन आप बताइए, हम चले आएंगे.' अक्षरा सिंह ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, भोजपुरी गाने पे ठुमका लगावे के एगो चांस दे दी का अक्षय कुमार के? भोजपुरी एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर अक्षय कुमार ने रिएक्शन देते हुए कहा, 'तो फिर बात पक्की अक्षरा सिंह जी... टाइम- 11:30. दिन- सोमवार, 25 मई. स्थान- सभी सोशल मीडिया. मिलते हैं!' इसके बाद लोग अटकलें लगा रहे हैं कि फिल्म 'वेलकम टू जंगल' के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह साथ आ सकते हैं.

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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को होगी रिलीज

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का टीजर रिलीज किया जा चुका है. अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में दिशा पाटनी, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, श्रेयस तलपड़े, परेश रावल, राजपाल यादव, परेश रावल, रवीना टंडन जैसे कई सितारे काम करते नजर आएंगे. अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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