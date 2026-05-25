Akshay Kumar बनेंगे भोजपुरी स्टार, अक्षरा सिंह से ली स्पेशल ट्रेनिंग, तहलका मचाने के लिए तैयार 'खिलाड़ी कुमार'

अक्षय कुमार एक बार फिर अपनी सबसे पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट 'वेलकम टू द जंगल' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. अहमद खान के निर्देशन में बन रही यह मल्टीस्टारर फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. लेकिन इस बार फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज फिल्म की स्टार कास्ट नहीं, बल्कि अक्षय कुमार का बिल्कुल अनोखा और अनसुना अवतार है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एक भोजपुरी एक्टर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे.
अक्षय कुमार बॉलीवुड में अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं. इस बार अपने 'भोजपुरी स्टार' के रोल को एकदम रियल और परफेक्ट बनाने के लिए अक्षय ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. खबरों के मुताबिक, इस किरदार के बॉडी लैंग्वेज और यूपी-बिहार के खास लहजे को समझने के लिए अक्षय कुमार ने भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की मदद ली है.
रिपोर्ट के अनुसार, 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार का यह नया रूप फैंस के होश उड़ाने वाला है. फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि अक्षय ने एक भोजपुरी स्टार की हाई-वोल्टेज एनर्जी को इतनी शिद्दत से अपने भीतर उतारा है कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का लग रहा है.
इस फिल्म का एक और सबसे बड़ा हाईलाइट होने वाला है अक्षय कुमार का 'आइटम बॉय' अवतार. फिल्म के एक गाने 'घिस घिस घिस' में अक्षय पूरी तरह से भोजपुरी गानों के रंग में रंगे नजर आएंगे. इस गाने का सीक्वेंस और अक्षय का डांस दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ हैरान भी कर देगा. मेकर्स इस गाने को सोमवार यानी की आज रिलीज करने की तैयारी में हैं और वे इसे लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. यह गाना रिलीज होते ही पता चल जाएगा कि अक्षय के इस नए भोजपुरी लुक पर पब्लिक का पहला रिएक्शन कैसा रहता है.
नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही 'वेलकम टू द जंगल' बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का कुल बजट लगभग 250 से 300 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, अनिल कपूर, संजय दत्त, सुनील शेट्टी और राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकारों की पूरी फौज दिखाई देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.