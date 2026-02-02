Pawan Singh: ज्योति सिंह से अनबन के बीच पवन सिंह का बड़ा कुबूलनामा, पत्नी संग विवाद पर पावरस्टार ने कही ये बात

भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह अपनी गायकी और अदाकारी के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने प्यार, वफादारी और धोखे जैसे मुद्दों पर ऐसी बेबाक टिप्पणी की, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है. पवन के इन बयानों को सीधे तौर पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे उनके विवादित रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है.
पवन का तीखा तंज
इवेंट के दौरान पवन सिंह ने आज के दौर के रिश्तों में बढ़ते दिखावे और धोखे पर सीधा निशाना साधा है. उन्होंने मजाकिया लेकिन तल्ख लहजे में कहा कि आजकल लड़कियां बड़े प्यार से 'बाबू' कहती हैं और मंदिर जाकर पूजा करने का बहाना बनाती हैं, जबकि हकीकत में वे कहीं और ही व्यस्त होती हैं. पवन सिंह ने कहा कि "बाबू, मैं मंदिर से पूजा करके आती हूं... लेकिन वो बाबू के बाबू मंदिर में नहीं होते, कहीं और होते हैं." पवन का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. जानकारों का मानना है कि यह इशारा ज्योति सिंह पर लगे उन पुराने आरोपों की तरफ था.
TRENDING NOW
ज्योति सिंह का अफेयर की खबर
आपको बता दें कि एक समय में ज्योति सिंह का 'एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर' की खबरें उड़ी थीं. हालांकि, ज्योति सिंह ने हमेशा इन दावों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन पवन का यह हालिया तंज पुराने जख्मों को कुरेदने जैसा है. पवन सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने रिश्तों में आने वाली दरारों के लिए किसी एक को जिम्मेदार भी ठहराया है. उन्होंने साफ कहा कि कमियां किसी एक में नहीं होतीं, बल्कि दोनों तरफ होती हैं. एक्टर ने तर्क दिया कि अगर किसी रिश्ते को 'लंबी रेस का घोड़ा' बनना है, यानी उम्र भर निभाना है, तो दोनों ही पार्टनर को नेक और सच्चा होना पड़ेगा.
प्यार और तकरार पर एक्टर की राय
पति-पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि विवाद सिर्फ प्रेमी-प्रेमिका में नहीं, बल्कि हर उस जगह होते हैं जहां प्यार होता है. एक्टर ने इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया बताया, लेकिन वफादारी को सबसे ऊपर रखा. पवन सिंह इन दिनों जिस भी मंच पर जाते हैं, वहां वे अपने आलोचकों और ट्रोल्स को जवाब देने का कोई मौका नहीं छोड़ते. ज्योति सिंह के साथ उनके कानूनी विवाद और फिर बीच-बीच में सुलह की खबरों ने फैंस को हमेशा असमंजस में रखा है. सोशल मीडिया पर कुछ फैंस उनके इस देसी अंदाज और बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates