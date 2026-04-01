अक्षरा सिंह के घर में सिलेंडर को लेकर मची हलचल! 'सीक्रेट प्लानिंग' का वीडियो लीक होते ही इंटरनेट पर मचा बवाल

Akshara Singh Video: पश्चिमी एशियाई देशों के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत में भी कई चीजों पर देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक LPG सिलेंडर भी है. हालांकि, गैस संकट के बीच अक्षरा सिंह के घर पर सिलेंडर को लेकर सीक्रेट प्लानिंग चल रही है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है.

Akshara Singh Viral Video: पिछले 33 दिनों से भी अधिक समय से पश्चिम एशियाई देशों के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष और तनाव का असर अब भारत पर भी साफ दिखने लगा है. वैश्विक स्तर पर तेल और LPG सिलेंडर की कीमतों में उछाल और एकदम से आए संकट ने जहां लोगों की चिंता बढ़ा दी है. वहीं महंगाई के बीच लगातार देश के कई हिस्सों से गैस सिलेंडर के ब्लैक में बेचे जाने की तमाम खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके घर में LPG सिलेंडर को लेकर चल रही सीक्रेट प्लानिंग देखने को मिल रही है.

Akshara Singh के घर में हुई LPG की दिक्कत?

अक्षरा सिंह (Akshara Singh Video) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एलपीजी सिलेंडर को लेकर अपने घर के माहौल को एक कॉमिक ट्विस्ट के साथ दिखाया है. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक्ट्रेस की मां कई लोगों को फोन करके गैस सिलेंडर के बारे में बात करती नजर आ रही है. वह बार-बार सिलेंडर के बारे में पूछती हैं, मां की बातें सुनकर अक्षरा को लगता है कि, शायद घर में गैस खत्म हो गई है और इसी वजह से उनकी मां परेशान होकर फोन कर रही हैं लेकिन जब वह अपनी मां से इस बारे में पूछती हैं, तो जो जवाब मिलता है, वो बहुत ही मजेदार होता है.

LPG को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है?

दरअसल, वीडियो में अक्षरा सिंह की मां हंसते हुए बताती हैं कि घर में पहले से ही तीन-तीन गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, जिन्हें वो ब्लैक में बेचने का प्लान बना रही हैं. वह कहती हैं कि उनकी एनिवर्सरी आने वाली है और शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वह सिलेंडर को ब्लैक करने का जुगाड़ बना रही हैं. इस वीडियो में मां-बेटी की केमिस्ट्री इतनी मजेदार है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और इस पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

कैप्शन में लिखा खास मैसेज

वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में खास मैसेज लिखा, अक्षरा ने लिखा, 'इस शुक्रवार आ रहा है 'चटर पटर' का नया एपिसोड. मस्ती, स्वाद और फुल ऑन फैमिली वाइब्स के साथ. इस बार का एपिसोड देखकर आप भी बोलेंगे यह तो नेक्स्ट लेवल है. मिस मत करना और बताना जरूर कैसा लगा? सिर्फ अक्षरा सिंह व्लॉग्स पर 'चटर पटर' का रिमाइंडर अभी सेट करें.'

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