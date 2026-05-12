google-preferred
  • Home
  • Bhojpuri
  • आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह ने भुला दी पुरानी रंजिश, पवन सिंह विवाद के बाद एक्ट्रेस ने पहली बार शेय...

आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह ने भुला दी पुरानी रंजिश, पवन सिंह विवाद के बाद एक्ट्रेस ने पहली बार शेयर की फोटोज

भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह ने सालों पुराना विवाद खत्म कर एक बार फिर दोस्ती का हाथ मिला लिया है. पवन सिंह विवाद के बाद दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत बॉन्डिंग दिखाई है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: May 12, 2026 11:08 AM IST
bollywoodlife.com top news

आम्रपाली और अक्षरा बनीं दोस्त

भोजपुरी सिनेमा के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने फैंस के दिलों को खुश कर दिया है. इसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पैचअप कहा जा रहा है. सालों से एक-दूसरे की तरफ न देखने वाली दो बड़ी सुपरस्टार्स, आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह, अब फिर से एक ही फ्रेम में नजर आई हैं. किसी दौर में आम्रपाली और अक्षरा की दोस्ती भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ी थी. इनकी बॉन्डिंग ऐसी थी कि लोग इन्हें सगी बहनें समझते थे. लेकिन फिर आया वो विवादित साल, जिसने इस दोस्ती में जहर घोल दिया.

पवन सिंह और अक्षरा का विवाद

इस दोस्ती के टूटने की सबसे बड़ी वजह सुपरस्टार पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह का विवादित ब्रेकअप माना जाता है. पवन सिंह ने अचानक दूसरी शादी की और अक्षरा के साथ उनके रिश्ते का अंत बेहद कड़वाहट के साथ हुआ. खबरों की मानें तो, उसी दौर की आपसी गलतफहमियों ने इन दो सहेलियों के बीच बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए थे. जो सहेलियां कभी एक-दूसरे के बिना नहीं दिखती थीं, वे सालों तक एक-दूसरे के लिए अजनबी बन गईं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

जब इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हुआ इस एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट वीडियो, फटी रह गई थीं लोगों की आंखें

इंस्टाग्राम पर दिखी नई शुरुआत

सालों की इस कोल्ड वॉर का अंत आखिरकार एक डिजिटल पोस्ट के जरिए हुआ. अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर आम्रपाली दुबे के साथ कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में दोनों की हंसी बता रही है कि अब उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं बचा है. अक्षरा ने इन तस्वीरों के साथ जो इमोजी लगाए, वो काफी कुछ बयां कर रहे हैं. उन्होंने लाल दिल के साथ नजरबट्टू और दो सहेलियों वाला इमोजी लगाया, जिसका साफ मतलब है कि वे इस दोबारा मिली दोस्ती को किसी की नजर नहीं लगने देना चाहतीं हैं. आम्रपाली ने भी तुरंत इस पर अपना प्यार लुटाया और लव इमोजी के साथ रिएक्ट किया.

bollywoodlife.com top news
Also Read

'पटना गर्ल' Akshara Singh को याद आए स्कूल के दिन, बताया- इन स्ट्रीट फूड का लेती थीं स्वाद Exclusive

फैंस हुए गदगद

जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. फैंस इस रीयूनियन को देखकर इमोशनल और बहुत खुश हो गए. एक यूजर ने लिखा, "आप दोनों को साथ देखना किसी सपने जैसा है," वहीं दूसरे ने लिखा, "भोजपुरी इंडस्ट्री की दो रानियां अब एक साथ हैं, अब असली मजा आएगा.” ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

KSBKBT: कोर्ट में होगा रणविजय की असलियत का खुलासा, तुलसी के सामने आएगा 20 साल पुराना खौफनाक राज?