आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह ने भुला दी पुरानी रंजिश, पवन सिंह विवाद के बाद एक्ट्रेस ने पहली बार शेयर की फोटोज

भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह ने सालों पुराना विवाद खत्म कर एक बार फिर दोस्ती का हाथ मिला लिया है. पवन सिंह विवाद के बाद दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत बॉन्डिंग दिखाई है.

आम्रपाली और अक्षरा बनीं दोस्त

भोजपुरी सिनेमा के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने फैंस के दिलों को खुश कर दिया है. इसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पैचअप कहा जा रहा है. सालों से एक-दूसरे की तरफ न देखने वाली दो बड़ी सुपरस्टार्स, आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह, अब फिर से एक ही फ्रेम में नजर आई हैं. किसी दौर में आम्रपाली और अक्षरा की दोस्ती भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ी थी. इनकी बॉन्डिंग ऐसी थी कि लोग इन्हें सगी बहनें समझते थे. लेकिन फिर आया वो विवादित साल, जिसने इस दोस्ती में जहर घोल दिया.

पवन सिंह और अक्षरा का विवाद

इस दोस्ती के टूटने की सबसे बड़ी वजह सुपरस्टार पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह का विवादित ब्रेकअप माना जाता है. पवन सिंह ने अचानक दूसरी शादी की और अक्षरा के साथ उनके रिश्ते का अंत बेहद कड़वाहट के साथ हुआ. खबरों की मानें तो, उसी दौर की आपसी गलतफहमियों ने इन दो सहेलियों के बीच बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए थे. जो सहेलियां कभी एक-दूसरे के बिना नहीं दिखती थीं, वे सालों तक एक-दूसरे के लिए अजनबी बन गईं.

इंस्टाग्राम पर दिखी नई शुरुआत

सालों की इस कोल्ड वॉर का अंत आखिरकार एक डिजिटल पोस्ट के जरिए हुआ. अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर आम्रपाली दुबे के साथ कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में दोनों की हंसी बता रही है कि अब उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं बचा है. अक्षरा ने इन तस्वीरों के साथ जो इमोजी लगाए, वो काफी कुछ बयां कर रहे हैं. उन्होंने लाल दिल के साथ नजरबट्टू और दो सहेलियों वाला इमोजी लगाया, जिसका साफ मतलब है कि वे इस दोबारा मिली दोस्ती को किसी की नजर नहीं लगने देना चाहतीं हैं. आम्रपाली ने भी तुरंत इस पर अपना प्यार लुटाया और लव इमोजी के साथ रिएक्ट किया.

फैंस हुए गदगद

जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. फैंस इस रीयूनियन को देखकर इमोशनल और बहुत खुश हो गए. एक यूजर ने लिखा, "आप दोनों को साथ देखना किसी सपने जैसा है," वहीं दूसरे ने लिखा, "भोजपुरी इंडस्ट्री की दो रानियां अब एक साथ हैं, अब असली मजा आएगा.” ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.