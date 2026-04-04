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किसी को नहीं मिलेग भाव... भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनी ये हसीना, काम करने के लिए बड़े-बड़े सुपरस्टार लगाते हैं लाइन

Highest paid actress in bhojpuri: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी अदाकारा आखिर कौन सी है. इस हसीना का नाम जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 4, 2026 12:31 PM IST

किसी को नहीं मिलेग भाव... भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनी ये हसीना, काम करने के लिए बड़े-बड़े सुपरस्टार लगाते हैं लाइन
भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनी ये हसीना

Highest paid actress in bhojpuri: भोजपुरी सिनेमा समय के साथ लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. एक समय था जब भी इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता था. आज के समय में भोजपुरी फिल्में और गाने लोगों के सिर पर चढ़कर बोलते हैं. हालांकि अब भी भोजपुरी सिनेमा में एक्ट्रेसेज को खास भाव नहीं दिया जाता. भोजपुरी सिनेमा में काम कने वाली हसीनाओं की फोस बहुत कम होती है. इसी बीच भोजपुरी सिनेमा की एक हसीना हाइएस्ट पेड अदाकारा बन गई है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस अदाकारा के बारे में बताने वाले हैं. ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey) है. गोरखपुर में जन्मी आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी अदाकारा बन गई हैं. 11 जनवरी को पैदा हुई इस हसीना ने भोजपुरी सिनेमा में अपना सिक्का जमा लिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो आम्रपाली दुबे एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 8- 10 लाख रुपए की फीस लेती हैं, आम्रपाली दुबे की नेट वर्थ 30 करोड़ रुपये जाती है.

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आम्रपाली दुबे कर चुकी हैं इन फिल्मों में काम

फिल्मों में काम करके तो आम्रपाली दुबे पैसे बटोरती ही हैं साथ ही साथ एड और गानों में काम करके भी आम्रपाली दुबे की कमाई होती है. इस समय आम्रपाली दुबे का खूब नाम चल रहा है. वो अब तक पटना से पाकिस्तान, राजा बाबू, निरहुआ रिक्शावाला 2, बॉर्डर और राम लखन जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. इंडस्ट्री में आम्रपाली दुबे की निरहुआ के साथ जोड़ी खूब पसंद की जाती है. जब जब इन दोनों की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर आती है तब तब नोटों की बरसात होती है. आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे ने गोरखपुर में रहकर ही अपनी पढ़ाई की है. वो भावन्स कॉलेज से उन्होंने अपनी BA की डिग्री ले चुकी हैं.

ऐसे चमकी आम्रपाली दुबे की किस्मत

पढ़ाई पूरी होते ही आम्रपाली दुबे एक्टर बनने के लिए निकल गईं. आम्रपाली दुबे ने पहले तो दूरदर्शन के कुछ शोज में काम किया. जिसके बाद आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा. साल 2014 में आम्रपाली दुबे की किस्मत चमकी. आम्रपाली दुबे ने निरहुआ हिंदुस्तानी में काम करके बवाल मचा दिया. अब तो हाल ये है कि निरहुआ हिंदुस्तानी की ये हसीना अगर एक रील भी शेयर कर दे तो बवाल मच जाता है. यही वजह है कि लोग आम्रपाली दुबे की एक-एक अदा पर फिदा हो जाते हैं. आए दिन आम्रपाली दुबे सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वहीं लोग आम्रपाली दुबे को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर भी लंबी लाइन्स लगाते हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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