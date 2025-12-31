ENG हिन्दी
'तुम्हें निरहुआ की कसम...' आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी गाने पर लगाया जमकर ठुमका, एक्ट्रेस को देख फैंस ने पूछा ये सवाल

Bhojpuri song: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो एक गाने पर जमकर नाचती हुई नजर आ रहीं हैं. इस वीडियो पर लोग भर भरकर लाइक और कमेंट कर रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 31, 2025 12:56 PM IST

भोजपुरी सिनेमा की 'क्वीन' कही जाने वाली आम्रपाली दुबे अपनी एक्ट्रेस और खूबसूरती के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी जबरदस्त मौजूदगी के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस का एक नया वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने डांस मूव्स से फैंस को दीवाना बना दिया है. लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ उनके डांस की नहीं, बल्कि उनके कमेंट सेक्शन में उठे एक दिलचस्प सवाल और फैंस द्वारा दी गई एक 'कसम' की हो रही है. आम्रपाली दुबे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक सुपरहिट भोजपुरी गाने पर रील शेयर की है. वीडियो में आम्रपाली लाल रंग के बेहद खूबसूरत देसी आउटफिट में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपनी मुस्कान और कातिल ठुमकों से गाने में जान फूंक दी है. जैसे ही यह वीडियो सामने आया, उनके चाहने वालों ने लाइक्स और कमेंट्स की भरमार कर दी है.

तुम्हें निरहुआ की कसम...

आम्रपाली दुबे ने इस बार भोजपुरी सिंगर अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के गाने "चोलिया के हुंक" पर जबरदस्त डांस किया है. वैसे तो आम्रपाली के हर वीडियो पर हजारों कमेंट्स आते हैं, लेकिन इस बार फैंस की दिलचस्पी उनके डांस से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में दिखी. आम्रपाली दुबे और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' की जोड़ी पर्दे पर सबसे सफल मानी जाती है. सालों से इन दोनों के अफेयर और शादी की अफवाहें उड़ती रही हैं, हालांकि दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को 'सिर्फ अच्छा दोस्त' ही बताया है. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फैन ने सीधे तौर पर सवाल पूछते हुए लिखा कि "आप निरहुआ से शादी की हो न, सच-सच बताओ, तुम्हें निरहुआ की कसम है!"

रिश्ते पर हमेशा रहा है सस्पेंस

आम्रपाली और निरहुआ ने एक साथ 30 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है. ऑन-स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री इतनी शानदार लगती है कि दर्शकों को अक्सर लगता है कि असल जिंदगी में भी वे पति-पत्नी हैं. निरहुआ पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन आम्रपाली के साथ उनका नाम जुड़ना भोजपुरी गलियारे की सबसे बड़ी गॉसिप रही है. आम्रपाली दुबे अक्सर निरहुआ के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं, जिससे फैंस का शक और गहरा हो जाता है. फिलहाल, इस वायरल वीडियो और 'निरहुआ की कसम' वाले कमेंट पर आम्रपाली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
