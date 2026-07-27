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‘भोजपुरी बवाल’ में आम्रपाली दुबे का छलका दर्द, मां की एक बात सुन कैमरे के सामने ही फूट-फूटकर रो पड़ीं एक्ट्रेस

कलर्स चैनल पर 2 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहे नए रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के प्रोमो में वजन को लेकर आम्रपाली के छलके आंसुओं ने फैंस को इमोशनल कर दिया है. 

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By: Shreya Pandey | Published: July 27, 2026 8:06 AM IST
‘भोजपुरी बवाल’ में आम्रपाली दुबे का छलका दर्द, मां की एक बात सुन कैमरे के सामने ही फूट-फूटकर रो पड़ीं एक्ट्रेस

आम्रपाली दुबे का छलका दर्द

भोजपुरी इंडस्ट्री के लवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है. एक बिल्कुल नया और अलग रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' शुरू होने जा रहा है, जिसका प्रोमो सामने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इसमें हमारे भोजपुरी स्टार्स को एक घर के अंदर बंद करके उनकी असली जिंदगी के स्ट्रगल और चैलेंज को दिखाया जाएगा. इस शो का आगाज 2 अगस्त 2026 से होने जा रहा है, और फैंस के बीच इसको लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

आम्रपाली दुबे का छलका दर्द

शो के सामने आए ताजा प्रोमो ने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इस वीडियो में फेमस एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपने माता-पिता के साथ नजर आ रही हैं. वह अपने दिल की बात खुलकर कहती हैं और मां बनने की अपनी इच्छा जाहिर करती हैं, जिसे सुनकर उनके माता-पिता हैरान रह जाते हैं.

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लेकिन यह इमोशनल पल तब बहुत दर्दनाक मोड़ ले लेता है जब उनकी मां कहती हैं कि उन्हें मां बनने से पहले अपना वजन कम करना चाहिए. अपनी ही मां के मुंह से वजन पर ऐसी बात सुनकर आम्रपाली बुरी तरह टूट जाती हैं और कैमरे के सामने ही फूट-फूटकर रोने लगती हैं. उनका यह हाल देखकर साफ पता चलता है कि इंडस्ट्री और समाज में वजन को लेकर उन्हें किस तरह के ताने और प्रेशर का सामना करना पड़ता है.

निरहुआ और पवन सिंह का जबरदस्त क्रेज

इस शो में आम्रपाली के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के कई और बड़े दिग्गज चेहरे भी जलवा बिखेरने वाले हैं. शो में निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह का आमना-सामना देखने को मिलेगा, जिससे साफ है कि घर के अंदर जबरदस्त टकराव और मजा आने वाला है. इनके अलावा, काजल राघवानी और राजनीतिक गलियारों से आने वाले तेज प्रताप यादव जैसे बड़े नाम भी इस शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं.

इस शो में नाच-गाना के साथ स्टार्स की असली जिंदगी का ड्रामा, उनके दर्द और आपसी झगड़े देखने को मिलेंगे. घर के अंदर ये सितारे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कई अनसुने राज खोलेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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