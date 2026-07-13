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Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव के मुस्कान पर फिदा हुईं आम्रपाली दुबे, पुराने गाने ने सोशल मीडिया पर काटा गदर

Khesari Lal Yadav Song: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे का यह ब्लॉकबस्टर गाना यूट्यूब पर तबाही मचा रहा है. इस गाने ने सोशल मीडिया पर भी गदर काटा हुआ है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 13, 2026 1:23 PM IST
Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव के मुस्कान पर फिदा हुईं आम्रपाली दुबे, पुराने गाने ने सोशल मीडिया पर काटा गदर

आम्रपाली दुबे का गाना

भोजपुरी सिनेमा के 'ट्रेंडिंग स्टार' कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव जब भी स्क्रीन पर आते हैं, तो रिकॉर्ड्स का टूटना तय हो जाता है. इन दिनों यूट्यूब से लेकर रील्स तक, खेसारी लाल और भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे का एक गाना तेजी से वायरल हो रहा है. हम बात कर रहे हैं उनकी सुपरहिट फिल्म ‘डोली सजा के रखना’ के ब्लॉकबस्टर ट्रैक ‘पिया जी के मुस्की' की. इस गाने की सादगी लोगों को बहुत पसंद आ रही है. जब से यह गाना रिलीज हुआ है तब से इस पर लोग जमकर रील बना रहें हैं.

आम्रपाली की कातिल अदाएं

'एसआरके म्यूजिक' के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए इस गाने का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. वीडियो में आम्रपाली दुबे लाल रंग के हैवी लहंगे में बला की खूबसूरत लग रही हैं. उनके जबरदस्त डांस मूव्स और कमाल के फेशियल एक्सप्रेशन्स ने फैंस को दीवाना बना दिया है. वहीं दूसरी तरफ, नेहरू जैकेट पहने खेसारी लाल यादव का देसी और हैंडसम लुक भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी कमाल की है कि फैंस बार-बार इस वीडियो को लूप पर देख रहे हैं.

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प्रियंका सिंह की आवाज

इस डांस नंबर को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है, साथ ही इसे गाया भी बेहद शानदार अंदाज में गया है. गाने को भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर प्रियंका सिंह ने अपनी सुरीली और दमदार आवाज से सजाया है. इसके बोल प्रफुल तिवारी ने लिखे हैं, जो सीधे दर्शकों की जुबान पर चढ़ जाते हैं. वहीं, गाने का धमाकेदार और थिरकने पर मजबूर कर देने वाला म्यूजिक जाने-माने संगीतकार रजनीश मिश्रा ने तैयार किया है.

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शादियों की बनी पहली पसंद

यह गाना पूरी तरह से एक परफेक्ट वेडिंग थीम पर आधारित है. यही वजह है कि रिलीज के बाद से ही यह गाना हर शादी-ब्याह और डीजे नाइट्स की पहली पसंद बना हुआ है. कमेंट सेक्शन में खेसारी के चाहने वाले इसे इस दौर का बेस्ट भोजपुरी सॉन्ग बता रहे हैं. इस गाने को अब तक 236 मिलियन व्यू मिले हैं. जिससे साफ पता चला है कि लोगों को ये गाना कितना पसंद आ रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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