Bhojpuri Bawaal: दिनेश लाल यादव के सामने आम्रपाली ने जताई मां बनने की इच्छा, निरहुआ ने दिया ऐसा जवाब, वीडियो हो रहा वायरल

ओटीटी और टीवी की दुनिया में तहलका मचाने आ चुका नया रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है. जियो हॉटस्टार पर धूम मचा रहे इस शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम बड़े दिग्गज जैसे पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और यहां तक कि राजनीतिक गलियारों से तेज प्रताप यादव भी नजर आ रहे हैं. शो के पहले ही एपिसोड से सितारों की पर्सनल लाइफ के कई ऐसे अनसुने राज बाहर आ रहे हैं, जिन्हें जानकर फैंस भी हैरान रह गए हैं.
शो में एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपनी जिंदगी के एक बेहद पर्सनल पहलू पर खुलकर बात करती नजर आती हैं. बिना शादी के बावजूद आम्रपाली शो के दौरान यह कहती हैं कि उनके मन में मां बनने की इच्छा है. वह निरहुआ से चर्चा करती हैं कि आज के दौर में एक बच्चे का सही तरीके से पालन-पोषण करना कोई आसान काम नहीं है. इस पर दिनेश लाल यादव चुटकी लेते हुए कहते हैं कि यह बात तो बिल्कुल सही है, और वैसे भी आपके घर वाले तो...
निरहुआ की इस बात को बीच में ही काटते हुए आम्रपाली कहती हैं कि उनके परिवार वालों की तो बस एक ही रट लगी रहती है- शादी, शादी और शादी! इस पर निरहुआ बिना देर किए तुरंत पलटकर आम्रपाली से सवाल करते हैं कि ‘फिर आप शादी करती क्यों नहीं हैं?’ निरहुआ का यह सीधा और मजेदार सवाल सुनकर आम्रपाली का रिएक्शन पूरी तरह बदल जाता है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.
भोजपुरी सिनेमा की यह सुपरहिट जोड़ी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. दोनों ने एक साथ 35 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और ऑन-स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री हमेशा आग लगाती है. शो के दौरान आम्रपाली ने अपनी और निरहुआ की पहली मुलाकात को याद करते हुए एक मजेदार किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली बार निरहुआ को देखा था, तो उनके मन में ख्याल आया था कि इतना दुबला-पतला और साधारण सा दिखने वाला इंसान आखिर भोजपुरी का सुपरस्टार कैसे हो सकता है. लेकिन जब वो प्रमोशन के सिलसिले में बिहार गईं और लोगों को बाइक और छतों पर चढ़कर निरहुआ की एक झलक पाने के लिए बेताब देखा, तब उन्हें उनकी असली स्टारडम का एहसास हुआ था.
शो में दिनेश लाल यादव ने भी अपनी सफलता का श्रेय आम्रपाली को दिया. निरहुआ ने खुलकर स्वीकार किया कि साल 2014 में उनका करियर लगभग डूबने की कगार पर आ गया था और उन्हें लगा था कि अब उनका दौर खत्म हो रहा है. ऐसे मुश्किल वक्त में आम्रपाली उनके जीवन में आईं और दोनों ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दीं. निरहुआ मानते हैं कि आम्रपाली उनके लिए बेहद लकी साबित हुईं और उन्होंने उन्हें इंडस्ट्री में एक नई जिंदगी दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.