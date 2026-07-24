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अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव पर लगाया AI तस्वीरों के जरिए बदनाम करने का आरोप, 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई FIR

भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह और उनकी बेटी की एआई जनरेटेड तस्वीरों को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद भड़कीं एक्ट्रेस ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 24, 2026 7:36 AM IST
अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव पर लगाया AI तस्वीरों के जरिए बदनाम करने का आरोप, 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई FIR

अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव पर लगाया आरोप

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अदाकारा अंजना सिंह इस समय एक बेहद गंभीर विवाद के चलते सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर उनकी और उनकी बेटी की इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है और उनकी अश्लील फोटो बनाई है. जिसके खिलाफ एक्ट्रेस ने अब कानूनी रास्ता अपनाया है. अंजना सिंह ने अपनी और अपनी बेटी की तस्वीरों के साथ एआई तकनीक के जरिए छेड़छाड़ करने और उन्हें इंटरनेट पर वायरल करने के आरोप में खेसारी समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कुछ अश्लील वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही थीं. इन वीडियो में एआई तकनीक का इस्तेमाल करके अंजना सिंह और उनकी बेटी की तस्वीरों को भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक तरीके से जोड़कर पेश किया जा रहा था.

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खेसारी लाल समेत 3 लोगों पर दर्ज हुआ FIR

अंजना सिंह ने आरोप लगाया है कि खेसारी लाल यादव और उनके तीन सहयोगियों ने मिलकर उनकी तथा उनकी 11 साल की बेटी की एआई से बनाई गई अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कीं. शिकायत में खेसारी के अलावा उनके मैनेजर सोनू पांडेय, कृष्णा बेदर्दी और संजय यादव के नाम शामिल हैं. उनका दावा है कि ये लोग एक सोशल मीडिया फैन पेज चलाते हैं, जिसके जरिए आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल की गई. एक्ट्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं और गाली-गलौज की जा रही है. उन्होंने बताया कि पिछले सात-आठ दिनों से उन्हें परेशान किया जा रहा है और इंस्टाग्राम पर भी अश्लील व आपत्तिजनक कमेंट भेजे जा रहे हैं.

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खेसारी के इस हरकत पर नाराज हैं एक्ट्रेस

अंजना सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच लंबे समय से तनातनी चली आ रही है और कई मौकों पर यह विवाद सार्वजनिक रूप से भी सामने आया है. अंजना का आरोप है कि उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि खेसारी से जुड़े कुछ फैन पेज और समर्थक उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अभिनेत्री ने अपनी 11 साल की बेटी को लेकर की जा रही अभद्र टिप्पणियों पर भी गहरी नाराजगी जताई. उनका कहना है कि किसी भी विवाद में मासूम बच्चे को घसीटना गलत है और इस तरह की हरकतें बेहद दुखद हैं. साथ ही उन्होंने पुराने दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि करियर के शुरुआती दौर में खेसारी अक्सर उनके साथ सफर किया करते थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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