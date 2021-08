Pawan Singh and Payal Dev Recreate Baarish Ban Jaana in Bhojpuri: टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) का म्‍यूजिक वीडियो 'बारिश बन जाना' (Baarish Ban Jaana) यूट्यूब पर अभी भी खूब पसंद किया जा रहा है। इस गाने की बढ़ती लोकप्रियता के बाद भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) ने इस गाने को भोजपुरी में रीक्रिएट किया है। इस गाने में स्टिल्स पुराने ही नजर आ रहे हैं लेकिन इसके भोजपुरी भाषा में गाया गया है। ये गाना भी भी यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। गाने में पवन सिंह और पायल देव नजर आ रही हैं। यूट्यूब पर इसे 23,637,881 बार देखा जा चुका है। यहां देखिए गाने का वीडियो... Also Read - Rani Chatterjee को शूटिंग के दौरान हुई इस हीरो से मोहब्बत!! लेकिन 2 महीनों में ही टूट गया रिश्ता