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Bhojpuri Movies: अश्लीलता से परे OTT पर राज कर रही हैं ये 6 फिल्में; फैमिली के साथ बैठकर देखने में नहीं आएगी शर्म!

Top Bhojpuri Movies: क्या आपको भी लगता है कि, भोजपुरी फिल्मों में सिर्फ शोर-शराबा और फूहड़न होता है? तो आपको OTT पर राज करने वाली इन 6 फिल्मों को देखने चाहिए.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 19, 2026 4:54 PM IST
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ओटीटी पर गदर काट रही हैं ये 6 भोजपुरी फिल्में

Top 6 Bhojpuri Movies On OTT: जब भी भोजपुरी गानों (Bhojpuri Song) और फिल्मों (Bhojpuri Movies) की बात होती है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में लाउड म्यूजिक, जरूरत से ज्यादा एक्शन और भर-भरकर अश्लीलता के सीन ही आते हैं. यही वजह थी कि, लोग अक्सर इन भोजपुरी फिल्मों को रजाई के नीचे छुपकर देखते थे, लेकिन अब भोजपुरी सिनेमा का रुख बदल चुका है और अब ऐसी की फिल्में बन चुकी हैं, जिन्हें आप बिना शर्म से पानी-पानी हुए परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं. आज हम आपको इस आर्टिकल में ऐसी ही भोजपुरी की टॉप 6 फिल्मों (Top 6 Bhojpuri Movies) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ओटीटी (OTT) पर बिना किसी अश्लीलता के तहलका मचा रही है.

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OTT पर गदर काट रही हैं ये टॉप 6 फिल्में

'बड़की बहू छोटकी बहू'

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भोजपुरी सिनेमा की दो टॉप एक्ट्रेसेस रानी चटर्जी और काजल राघवानी स्टारर फिल्म 'बड़की बहू छोटकी बहू' (Badki Bahu Chotki Bahu) साल 2024 में रिलीज हुई थी. ये एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आप पूरी फैमिली के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म 'दंगल प्ले' पर देख सकते हैं.

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'जैसन सास वैसन बहू'

साल 2024 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जैसन सास वैसन बहू' (Jaise Saas Waisei Bahu) भी एक बेहतरीन पारिवारिक ड्रामा और कॉमेडी फिल्म है. इसमें एक सख्त सास और उनकी ती बहुंओं के बीच की खटपट और नोक-झोंक की कहानी को दिखाया गया है. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म 'दंगल प्ले' पर देख सकते हैं.


'सर्विसवाली बहुरिया'

भोजपुरी फिल्म 'सर्विसवाली बहुरिया' (Service Wali Bahuriya) साल 2024 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी दहेज प्रथा और एक जॉब वाली महिला की सामाजिक स्थिति पर आधारित है. आनंद ओझा और काजल राघवानी स्टारर इस फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जहां लड़के वाले दहेज में पैसे लेने के बजाय एक सर्विस वाली बहू की तलाश में रहते हैं. इस फिल्म को आप 'दंगल प्ले' पर देख सकते हैं.

'चाची नंबर 1'

भोजपुरी सिनेमा के स्टार यश कुमार और रक्षा गुप्ता स्टारर फिल्म 'चाची नंबर 1' (Chachi No.1) एक बेहतरीन पारिवारिक कॉमेडी और सामाजिक फिल्म है. इसकी कहानी एक तलाकशुदा माता-पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते पर आधारित है, जिसे आप 'दंगल प्ले' और 'भोजपुरी सिनेमा टीवी' पर देख सकते हैं.


'मेहरारू मिलल खड़ूस'

पारिवारिक और कॉमेडी ड्रामा भोजपुरी फिल्म 'मेहरारू मिलल खड़ूस' (Mehraru Milal Khadoos) 2026 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक ज्वॉइंट फैमिली के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां घर के मुखिया अपने जीते-जी जायदाद के बंटवारे और पारिवार को टूटने से बचाने की कोशिश करते हैं. ये फिल्म यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है.

'रिश्तों का सौदा'

इस लिस्ट में 'रिश्तों का सौदा' (Rishton Ka Sauda) फिल्म भी शामिल है. ये एक पारिवारिक भोजपुरी ड्रामा फिल्म है, जिसमें प्यार, पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों में आने वाले उतार-चढ़ाव को दिखाया गया है. इसे आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं.

अगर इस वीकेंड पर आप अपनी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं और एन्जॉय करना चाहते हैं, तो इन फिल्मों को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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