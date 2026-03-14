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नवरात्रि से पहले फिर चला पवन-अक्षरा का जादू, सालों पुराना गाना हुआ इंटरनेट पर वायरल, इतने मिले व्यूज

नवरात्रि जल्द ही शुरू होने वाली है और इससे पहले से सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एक भक्ति गाना फिर से तहलका मचा रहा है. इस गाने में दोनों सेलेब्स की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिल रही है. इस गाने को यूट्यूब पर जबरदस्त व्यूज भी मिले हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 14, 2026 11:43 PM IST

नवरात्रि से पहले फिर चला पवन-अक्षरा का जादू, सालों पुराना गाना हुआ इंटरनेट पर वायरल, इतने मिले व्यूज
sun re sugniya

भोजपुरी जगत की सबसे मशहूर और कभी दर्शकों की पसंदीदा रही पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी एक बार फिर चर्चा में है. भले ही असल जिंदगी में इनके रास्ते अलग हो चुके हों, लेकिन पर्दे पर इनका जादू आज भी बरकरार है. साल 2026 में नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होने वाली है. लेकिन नवरात्रि से पहले से लोगों के घरों में देवी और भक्ति गीत बजने लगते हैं. इस नवरात्रि के पावन अवसर पर इनका एक पुराना भक्ति गीत 'सुन रे सुगनिया बंद बा दुकनिया' सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है.

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सुन रे सुगनिया गाने का रिकॉर्ड

'वेव म्यूजिक' यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ यह गीत 'माई के चुनरी चढ़वानी' एलबम का हिस्सा है. इसे रिलीज हुए भले ही आठ साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरने के बजाय और ऊपर चला गया है. अब तक इस वीडियो को 7 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. नवरात्रि के माहौल में पवन सिंह की दमदार आवाज और अक्षरा सिंह की सादगी भरे अंदाज ने इसे भक्तों के बीच एवरग्रीन बना दिया है.

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पति-पत्नी की खट्टी-मीठी नोकझोंक

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत इसका फिल्मांकन है. यह केवल एक ट्रेडिशनल देवी गीत नहीं है, बल्कि इसमें पति-पत्नी के बीच की एक प्यारी और मीठी नोकझोंक को दिखाया गया है, जो नवरात्रि की तैयारी से जुड़ी है. इस गाने को अपनी धुनों से सजाया है मशहूर संगीत निर्देशक छोटे बाबा 'बसही' ने वहीं मनोज मतलबी ने इसके बोल लिखे हैं. वहीं पवन और अक्षरा ने मिलकर इस गाने में अपनी आवाज दी है.

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भोजपुरी स्टार्स के बीच कड़ी टक्कर

सिर्फ पवन और अक्षरा ही नहीं, इस साल की नवरात्रि में कई और स्टार्स भी अपनी गायकी से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर रहे हैं. 'ट्रेंडिंग स्टार' खेसारी लाल का नया गाना 'सरकार बनी माई के' नवरात्रि में खूब सुना जाता है. उनके फैंस इस गीत को जबरदस्त तरीके से वायरल कर रहे हैं. सावन में कांवर गीतों से धमाल मचाने के बाद, रितेश पांडे के गाने भी बहुत वायरल होते हैं. पवन सिंह और अक्षरा सिंह का 'सुन रे सुगनिया' को लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं. जहां एक तरफ नए गानों की बाढ़ आई हुई है, वहीं पुराने गानों का इस तरह ट्रेंड होना भी हैरानी की बात है.

पवन सिंह और अक्षरा सिंह का रिश्ता

पवन सिंह और अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे चहेते कपल में एक थे. दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आती थी, वहीं फिल्मों और गानों में दोनों को केमेस्ट्री भी जबरदस्त दिखती थी. लेकिन बाद में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को छोड़कर ज्योति सिंह से शादी रचा ली. जिसके बाद एक्ट्रेस ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद से दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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