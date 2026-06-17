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जब अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए इस भोजपुरी स्टार ने बनाया गाना, भर-भरकर किया था जलील

Bhojpuri song controversy: भोजपुरी सिनेमा का एक गाना ऐसा भी है जिसे अपने दुश्मन को टारगेट करने के लिए बनाया गया था. चलिए जानते हैं कि ये कारनामा करने वाला स्टार आखिर कौन है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 17, 2026 9:01 AM IST
जब अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए इस भोजपुरी स्टार ने बनाया गाना, भर-भरकर किया था जलील

जब अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए इस भोजपुरी स्टार ने बनाया गाना

Khesari Lal Yadav Pawan Singh Bhojpuri song controversy: भोजपुरी सिनेमा के बहुत से गाने हैं जो कि विवादों में आ चुके हैं. अक्सर भोजपुरी गानों पर डबल मीनिंग होने के आरोप लगाए जाते हैं. कई बार इन गानों के अश्लील लिरिक्स लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं. वहीं भोजपुरी का एक स्टार ऐसा भी है जो कि अपने दुश्मन के लिए पूरा गाना बना चुका है. अपने दुश्मन को निशाने पर लेने के लिए इस स्टार ने ऐसा किया था. यहां हम बात कर रहे हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में जो कि भतार बतियाता गाने की वजह से विवादों में आ गए थे. अब ये तो हर कोई जानता है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक दूसरे के दुश्मन हैं. पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को एक दूसरे की शक्ल से नफरत है. यही वजह है कि अक्सर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नज़र आते हैं. ऐसे में साल 2020 में पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव ने एक गाना गाया था.

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क्या था खेसारी लाल यादव का गाना?

इस गाने का नाम था Bhataar Batiyara Rahata Jake Ara... जैसे ही भतार बतियाता को रिलीज किया गया वैसे ही पवन सिंह के फैंस के बीच हंगामा मच गया. दावा किया जाता है कि खेसारी लाल यादव ने जानबूझकर ये गाना पवन सिंह के लिए गाया था. लोग कहने लगे थे कि पवन सिंह को टारगेट करने के लिए खेसारी लाल यादव ने ये गाना बनाया था. हंगामा बढ़ता देखकर खेसारी लाल यादव को सफाई देनी पड़ गई थी.

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जब खेसारी लाल यादव ने मारा पलटा

खेसारी लाल यादव ने एक बयान में दावा किया था कि इस गाने का पवन सिंह से कोई लेना देना नहीं है. इस दौरान खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को अपना बड़ा भाई तक बता दिया था. खेसारी लाल यादव के इस बयान को आज भी लोग पचा नहीं पाए हैं. खेसारी लाल यादव ने बताया था कि उन्होंने ये गाना महिला के दर्द को दर्शाने के लिए बनाया था जिसे गलत तरीके से समझा गया है.

पवन सिंह से नफरत करते हैं खेसारी लाल यादव

इस गाने के रिलीज होने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की एक दूसरे से नहीं बनती. भले ही खेसारी लाल यादव कितना भी नकार लें लेकिन उनका गाना किसके लिए था, ये सबको पता है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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