भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव ने इन तीन भोजपुरी फिल्मों को बताया सबसे खास, फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं ये मूवीज

#ZEEBhojpuriSamman2026 इवेंट के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने अपनी तीन सबसे पसंदीदा फिल्मों के बारे में खुलासा किया. एक्टर की ये फिल्में फैमिली के साथ देखने के लिए बेस्ट हैं.

दिनेश लाल यादव की फिल्में

भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. हाल ही में #ZEEBhojpuriSamman2026 के भव्य अवॉर्ड्स इवेंट के दौरान जब उनसे उनकी पसंदीदा फिल्मों पर सवाल किए, तो निरहुआ काफी भावुक नजर आए. उन्होंने तीन ऐसी फिल्मों का जिक्र किया, जिन्हें हर कोई अपने परिवार के साथ बैठकर गर्व से देख सकता है. आपको बता दें कि #ZEEBhojpuriSamman2026 में निरहुआ को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है.

परिवार

निरहुआ ने सबसे पहले फिल्म 'परिवार' का नाम लिया. इस फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही. उन्होंने कहा, "यह एक ऐसी फिल्म है जिसे मैं देखने बैठता हुं, तो खुद ही रोने लगता हूं, ये ऐसी फिल्म है जो हर किसी को पसंद आएगी." आपको बता दें कि यह फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी है, जो आपसी संस्कारों और प्रेम से बंधा हुआ है. यह फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के कई गाने भी लोगों को बहुत पसंद आए थे.

निरहुआ हिंदुस्तानी

निरहुआ ने अपनी फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' का दूसरे नंबर पर लिया. 'निरहुआ हिंदुस्तानी' साल 2014 में रिलीज हुई थी. यह एक बेहद लोकप्रिय भोजपुरी एक्शन-रोमांस-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें दिनेश लाल यादव (निरहुआ) और आम्रपाली दुबे मुख्य भूमिका में हैं. सतीश जैन द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक गांव के लड़के की कहानी है, जो संपत्ति के लिए शादी करता है, लेकिन बाद में उसे सच्चा प्यार हो जाता है. 'निरहुआ हिंदुस्तानी' ने निरहुआ को घर-घर में पहचान दिलाई, यह फिल्म आज भी भोजपुरी सिनेमा की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक मानी जाती है.

निरहुआ रिक्शावाला

इसी चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी एक और कल्ट क्लासिक फिल्म 'निरहुआ रिक्शावाला' का भी नाम लिया. 'निरहुआ रिक्शेवाला' साल 2008 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' को एक नई पहचान दी. निरहुआ ने फिल्म में एक रिक्शा चलाने वाले का किरदार निभाया. 'निरहुआ रिक्शेवाला' केवल 57 लाख रुपए में बनी बनी थी, लेकिन आंकड़ों के अनुसार, 'निरहुआ रिक्शेवाला' ने साढ़े सात करोड़ रुपए की कमाई थी.