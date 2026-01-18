Manoj Tiwari के घर 'विभीषण' ने ही लगा दी सेंध, इस खास शख्स ने उड़ाए लाखों, सामने आया नाम तो उड़े होश!

Manoj Tiwari: भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी के मुंबई वाले घर में चोरी की घटना का अंजाम दिया गया है. हालांकि, इसका आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और जो नाम सामने आया है, वो हर किसी के होश उड़ा देगा.

Manoj Tiwari: वो कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी, 'घर का भेदी लंका ढाए' लेकिन ये कहावत आज सच हो गई है. दरअसल, भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 18 जनवरी 2026 की सुबह खबर आई कि, एक्टर और सिंगर के मुंबई स्थित घर में चोरी हो गई है. लेकिन इस खबर से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब आरोप पुलिस के हत्थे चढ़ा. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

कितने की हुई थी चोरी?

दरअसल, अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी के मुंबई वाले घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अंधेरी वेस्ट के शास्त्री नगर इलाके में सुंदरबन अपार्टमेंट वाले घर से करीब 5.40 लाख रुपए की चोरी की गई थी. जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी वैसे ही इसकी शिकायत पुलिस में दी गई और जांच में आरोपी भी पकड़ा गया.

TRENDING NOW

कौन था चोरी करने वाला शख्स?

जानकारी के मुताबिक, कहा जा रहा है कि, नेता और अभिनेता (Manoj Tiwari) के घर में चोरी करने वाला आरोपी कोई अंजान शख्स नहीं, बल्कि उनका ही एक पूर्व कर्मचारी है, जिसे दो साल पहले काम से निकाल दिया गया था. बताया जा रहा है कि, चोर का पता घर में लगे खूफिया सीसीटीवी कैमरे से मिली फुटेज पर चला. बता दें कि, मनोज तिवारी के मैनेजर ने इस मामले में अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है. हालांकि, अभी इस मामले की जांच चल रही है.

पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा आरोपी?

गौरतलब है कि, मनोज तिवारी के घर में ये पहली बार नहीं है जब चोरी की घटना को अंजाब दिया गया है. इसके पहले जून 2025 में भी एक्टर के घर में चोरी हुई थी और उस समय तकरीबन 4.40 लाख रुपए पर हाथ साफ किए थे. हालांकि, उस बार चोर का पता नहीं चल पाया था. वहीं 15 जनवरी 2026 को एक बार फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया. लेकिन मैनेजर को शक तब हुआ जब बिना ताला तोड़ बार-बार चोरी हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने घर में गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरे लगावाए.

वहीं जब इस बार चोरी की घटना सामने आने के बाद गुप्त कैमरे की जांच की गई तो, इसमें पूर्व कर्मचारी को घर में दाखिल होते और चोरी की घटना को अंजाम देते हुए देखा गया. दरअसल, कर्मचारी के पास घर, बेडरूम और उनकी अलमारी की डुप्लीकेट चाबियां थी, जिसक मदद से वो चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था. वहीं फुटेज देखने को बाद आरोपी ने खुद भी अपना जुर्म कुबूल किया है और अब पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

Read more