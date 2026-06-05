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Pawan Singh पर बन रही बायोपिक की शूटिंग शुरू, फिल्म में दिखाई जाएगी पावर स्टार के स्ट्रगल की कहानी

Pawan Singh Biopic: भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर पवन सिंह ने काफी नाम कमाया है. अब उनकी बायोपिक बन रही है और दिलचस्प बात ये है कि वह खुद अपना रोल कर रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 5, 2026 8:32 PM IST
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पवन सिंह की बायोपिक बन रही है.

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह (Pawan Singh) ने भले ही एक समय अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया है लेकिन अपनी मेहनत के दम पर अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है. इसके बाद वह रुके नहीं काम करते रहे और इसका नतीजा है कि वह लगातार तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं. पवन सिंह लोकप्रियता ना सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक सीमित है बल्कि वह बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं. फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनके पसंदीदा स्टार की बायोपिक बनने जा रही है. पवन सिंह की बायोपिक की शूटिंग शुरू हो चुकी है.

पवन सिंह पहुंचे अपने पैतृक गांव

'दैनिक भास्कर' की रिपोर्ट के मुताबिक, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की जिंदगी पर बायोपिक बनने जा रही है और इसमें वह बतौर अभिनेता काम करते दिखाई देने वाले हैं. पवन सिंह अपनी बायोपिक के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचे. भोजपुरी एक्टर के गांव पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनके फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी है और सभी उनकी एक झलक देखने के लिए बेकरार दिखे. उनके गांव पर पवन सिंह की सिक्योरिटी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे. इसके साथ ही इश बात का भी ध्यान रखा गया कि मौजूद लोगों के चलते फिल्म की शूटिंग में किसी तरह को कोई समस्या ना हो.

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बायोपिक में दिखाया जाएगा पवन सिंह की जिंदगी का उतार-चढ़ाव

पवन सिंह की बायोपिक को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें उनके जिदंगी की में आने वाले तमाम उतार-चढ़ाव को दिखाया जाएगा. पवन सिंह के ना कई हिट गानों और फिल्मों के साथ ही कई विवाद भी जुड़े रहे हैं. इस तरह से भोजपुरी एक्टर की बायोपकि में उनके जिंदगी के संघर्ष की कहानी देखने को मिलने वाली है. गौरतलब है कि पवन सिहं की प्रोफेशनल लाइफ की तरह उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रहती है. दरअसल, पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद काफी सुर्खियों में रहा है.

पवन सिंह को बीजेपी ने बनाया एमएलसी का कैंडिडेट

पवन सिंह की बायोपिक बनने के अलावा उनके तमाम चाहने वाले फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, बीजेपी ने बिहार में उनको एमएलसी का कैंडिडेट बनाया है. बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए कैंडिटेड की लिस्ट जारी की है, जिसमें भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का नाम शामिल है. गौरतलब है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था लेकिन उन्हें इसे वापस कर दिया था. इसके काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और हार गए थे. हालांकि, कुछ समय पहले ही पवन सिंह एक बार फिर भाजपा में शामिल हुए हैं. अब उनको एमएलसी का टिकट मिला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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