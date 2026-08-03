Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी पर्दे पर दिखा इस स्टार का सबसे बदतमीज रूप, सरेआम दी गंदी-गंदी गालियां, पहले एपिसोड में मचा हड़कंप

भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडस्ट्री के तमाम बड़े दिग्गज एक ही मंच पर साथ नजर आ रहे हैं. जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुए नए रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के पहले ही एपिसोड ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस शो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और पवन सिंह जैसे पावरफुल सितारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं. हालांकि यह कोई बिग बॉस जैसा हाउस-अरेस्ट गेम शो नहीं है, लेकिन इसमें जितना ड्रामा और मसाला है, वो फैंस को स्क्रीन से बांधे रखने के लिए काफी है.
शो के पहले एपिसोड में जहां बाकी सभी कलाकार बेहद सधे हुए और शालीन तरीके से बातचीत करते नजर आए, वहीं पावरस्टार पवन सिंह का एकदम अलग और रॉ अवतार देखने को मिला. एपिसोड के दौरान पवन सिंह अपनी ही टीम के सदस्यों, अपने भाई और यहां तक कि सुरक्षाकर्मियों के साथ बातचीत करते वक्त बेधड़क गालियां देते हुए कैमरे में कैद हुए. शो के मेकर्स ने उनके इस अंदाज को उनके स्टारडम और रसूख के साथ जोड़कर दिखाया है, लेकिन एक दर्शक के लिहाज से स्क्रीन पर इस तरह की भाषा का खुलेआम इस्तेमाल थोड़ा चौंकाने वाला है.
इस धमाकेदार एपिसोड का सबसे बड़ा हाइलाइट वो पुराना और डरावना हादसा रहा, जब एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ में से किसी ने पवन सिंह को जोरदार पत्थर मार दिया था. चोट लगने के बावजूद पवन ने घबराने के बजाय स्टेज पर ही खड़े होकर उस शख्स को खुली चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करे. एपिसोड में दिखाया गया कि इस खौफनाक घटना के बाद जब दोबारा उसी शहर में पवन सिंह का शो तय हुआ, तो उनकी पूरी टीम के हाथ-पांव कैसे फूल गए थे और वे लोग कितने ज्यादा डरे हुए थे.
शो में आगे यह भी दिखाया गया कि आखिरकार जब पवन सिंह उस इवेंट में पहुंचे, तो वहां का माहौल कैसा था. हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें बीच में ही इवेंट छोड़कर भागना तक पड़ गया था. इसी सस्पेंस और तनाव भरे माहौल के बीच शो का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है. आने वाले प्रोमो में यह भी दिखाया गया है कि कैसे पवन सिंह ने शुरू में इस प्रोजेक्ट को करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में वो इसके लिए कैसे राजी हुए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.