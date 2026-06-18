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Bhojpuri News: रितेश पांडे के घर छाईं खुशियां, पत्नी वैशाली ने बेटे को दिया जन्म; अस्पताल से सामने आई पहली झलक

Ritesh Pandey Welcomes Second Baby: 'हैलो कौन' फेम भोजपुरी स्टार रितेश पांडे दूसरी बार पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी वैशाली पांडे ने बेटे को जन्म दिया है. रितेश पांडे ने सोशल मीडिया पर बेटे की पहली झलक शेयर कर फैंस के साथ खुशखबरी शेयर की है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 18, 2026 10:39 AM IST
Bhojpuri News: रितेश पांडे के घर छाईं खुशियां, पत्नी वैशाली ने बेटे को दिया जन्म; अस्पताल से सामने आई पहली झलक

दूसरी बार पिता बने रितेश पांडे

Bhojpuri Actor Ritesh Pandey Welcomes Second Baby: मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग 'हैलो कौन' (Hello Kaun Song) फेम एक्टर और सिंगर रितेश पांडे (Ritesh Pandey) के घर इस वक्त खुशियों का माहौल है. एक्टर के आंगन में एक बार फिर किलकारी गूंजी है. उनकी पत्नी वैशाली पांडे ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है, जिसके बाद से ही इस स्टार कपल को सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है. रितेश ने खुद अपने फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की है और हॉस्पिटल से नन्हे राजकुमार (Ritesh Pandey Welcomes Second Baby) की पहली झलक भी अपने चाहने वालों को दिखाई है.

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Ritesh Pandey ने दिखाई बेटे की पहली झलक

भोजपुरी स्टार रितेश पांडे (Ritesh Pandey Insta Post) ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी में आई इस बड़ी खुशखबरी को अपने फैंस के साथ साझा की है. एक्टर ने नन्हे राजकुमार की झलक दिखाते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो अपने बेटे को गोद में लिए नजर आ रहे हैं. फोटोज में रितेश के चेहरे पर दूसरी बार पिता बनने की खुशी साफ-साफ देखने को मिल रही है. वहीं इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'माँ जगदंबा के आशीर्वाद से एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई.'

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जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई फैंस से लेकर भोजपुरी सितारे तक एक्टर और सिंगर को खूब सारा प्यार और बधाई दे रहे हैं. उनका ये पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है. एक्टर को फोन और सोशल मीडिया के जरिए लगातार बधाई मिल रही है. बता दें कि, रितेश और वैशाली पांडे का ये दूसरा बच्चा है इसके पहले वो एक बेटे के माता-पिता हैं, जिसका नाम तेजवीर है. पूरा परिवार घर में आए नन्हे मेहमान की खुशी से उत्साहित हो उठा है.

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इन फिल्मों और गानों से बनाई पहचान

रितेश पांडे ने एक से बढ़ एक गाने दिए है, जिसमें 'पियवासे पहिले हमार रहलू', 'काशी हिले पटना हिले', 'ओढनिया', 'मजाक करे गाल से', 'कमर', 'जगनथवा बो खेला कर गईल' और 'रोवे सीखा दिहलू' जैसे गानों से अपनी पहचान बनाई है. वहीं इसके अलावा वो अपनी एक्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं. रितेश पांडे ने 'प्यार की जीत', 'बलमा बिहार वाला 2' और 'तोहरे में बसेला प्राण' जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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