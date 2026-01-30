ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Bhojpuri
  • ठग बनीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी? 200 करोड़ का लालच देकर व्यापारी को लगाया करोड़ों का चूना, ...

ठग बनीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी? 200 करोड़ का लालच देकर व्यापारी को लगाया करोड़ों का चूना, कैसे रची फिल्मी साजिश?

Bhojpuri Actress Caught In Fraud Case: भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी फ्रॉड केस में फंस गई है. एक्ट्रेस पर 11 करोड़ की ठगी का आरोप है. दावा है कि उन्होंने पति संग मिलकर सारी साजिश रची.

By: Kavita  |  Published: January 30, 2026 11:14 AM IST

ठग बनीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी? 200 करोड़ का लालच देकर व्यापारी को लगाया करोड़ों का चूना, कैसे रची फिल्मी साजिश?

Bhojpuri Actress Caught In Fraud Case: भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी कानूनी पचड़े में फंस गई हैं. एक्ट्रेस का नाम करोड़ों की धोखाधड़ी में आया है. आकांक्षा अवस्थी पर आरोप लगा है कि एक्ट्रेस ने पति विवेक सिन्हा के साथ मिलकर एक व्यापारी को करोड़ों का चूना लगाया है. ऐसे में एक्ट्रेस के खिलाफ मुंबई के पंतनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है. व्यापारी ने आकांक्षा अवस्थी और उनके पति विवेक सिन्हा पर आरोप लगाते हुए बताया है कि उन्होंने पहले व्यापारी को 200 करोड़ का लालच दिया और फिर लगभग 11 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया. आइए आपको बताते हैं कि ये पूरी साजिश कैसे रची गई.

आकांक्षा अवस्थी के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत

जानकारी के मुताबिक, आकांक्षा अवस्थी (Akanksha Awasthi) और उनके पति विवेक सिन्हा के खिालफ घाटकोपर के गरोडिया नगर में रहने वाले हितेश अजमेरा ने पुलिस में शिकायत की है. हितेश अजमेरा पेशे से कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैं और एक जमीन बिक्री के सिलसिले में पहले वह शांतिलाल पटेल से मिले थे और फिर उनकी मुलाकात आकांक्षा अवस्थी और उनके पति विवेक सिन्हा से हुई थी. इस दौरान उन्हें पता चला था कि आकांक्षा और विवेक दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हैं और दोनों मुंबई में एक्टिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं और उनका एक स्टूडियो भी है.

TRENDING NOW

क्या है 200 करोड़ का झोल, कैसे रची गई ये साजिश जिससे हुई 11 करोड़ की ठगी

दरअसल, ये सारा मामला 200 करोड़ का है, जो इतने सालों में हितेश अजमेरा ने कमाए हैं. ये सारा पैसा हितेश ने बिहार के चंपारण इलाके के एक गोदाम में रखे हुए हैं. इस गोदाम का कियारा भी उसे 11.50 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं और फिलहाल ये पैसा भी उनके पास नहीं है. इस वजह से वह गोदाम में रखी हुई रकम वापिस नहीं ला पा रहे हैं. हितेश अजमेरा ने बताया कि इस मामले की जानकारी जैसे ही विवेक को मिली तो उन्होंने अजमेरा को मदद का लालच दिया लेकिन बदले में 200 करोड़ रुपये कुछ सालों के लिए बिना ब्याज के मांगा.

तीन किस्तों में दिए गए 11.50 करोड़

हितेश अजमेरा के मुताबिक, उन्होंने पहले इस डील को टालने की कोशिश की लेकिन उन्होंने जैसे ही गोदाम के मालिक से मुलाकात की तो वह विवेक पर भरोसा करने लगे और फिर डील कर बैठे. इसके बाद पैसो छुड़ाने के लिए 11.50 करोड़ रुपये किराया देने की बात की. इस मौके पर अजेमार ने डॉक्यूमेंट्स भी देखें और फिर भरोसा कतरते हुए तीन किस्त में 11.50 करोड़ रुपये विवेक सिन्हा को दे दिए. ये सब पैसे बैंक खाते में दिए. हालांकि, जैसे ही बाद कब्जे तक पहुंची तो विवेक और उनके साथी फरार हो गए. जिसके बाद ही अजमेरा को ठगी का एहसासा हुआ और फिर उन्होंने पुलिस में शिकायत की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Akanksha Awasthi Bhojpuri Gossip Bhojpuri News