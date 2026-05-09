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ZEE Bhojpuri Samman 2026: आम्रपाली ने क्यों की एक ही परफॉर्मेंस 2 बार, निरहुआ ने की ऐसी हरकत कि... Exclusive

Amrapali Dubey Dinesh Lal Yadav in Nirahua ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी सिनेमा में आम्रपाली और दिनेश लाल यादव का सिक्का चलता है. हाल ही में हुए 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' सम्मान के दौरन निरहुआ ने ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से आम्रपाली शर्म के मारे लाल हो गईं.

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By: Shivani Duksh | Published: May 9, 2026 7:35 PM IST
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आम्रपाली के लटके-झटके देखकर पगलाए निरहुआ

Amrapali Dubey Dinesh Lal Yadav in ZEE Bhojpuri Samman 2026: 'जी भोजपुरी सम्मान' के पहले एडिशन ने दस्तक दे दी है. जी ग्रुप के इस समारोह में भोजपुरी सिनेमा के एक से बढ़कर एक सितारे पहुंचे थे. पटना में हुए इस इवेंट में भोजपुरी सितारों ने देसी अंदाज में एंट्री मारी. रेड कारपेट पर जहां भोजपुरी हसीनाओं ने बवाल मचाया, वहीं भोजपुरी सिनेमा के लड़कों ने भी बवाल काट दिया. इस दौरान कई सितारे रेड कारपेट पर रंग जमाते नजर आए. यहां अगर बात की जाए निरहुआ और आम्रपाली की तो ये दोनों भी 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में पहुंचे थे. दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली ने रेड कारपेट पर एंट्री नहीं की लेकिन इन दोनों ने इवेंट में खूब बवाल मचाया. इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से निरहुआ और आम्रपाली के फैंस के बीच हंगामा मच गया. 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' के मंच पर निरहुआ ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आम्रपाली शर्म के मारे लाल हो गईं. इतना ही नहीं, आम्रपाली को एक ही परफॉर्मेंस 2 बार क्यों देनी पड़ गई? इस इवेंट में निरहुआ और आम्रपाली साथ बैठे नजर आए.

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आम्रपाली के आगे निरहुआ ने रखी शर्त

मौका मिलते ही आम्रपाली ने अपने भोजपुरी गानों पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी. इस डांस को देखने के लिए पूरे भोजपुरी सिनेमा के लोगों ने लंबा इंतजार किया. जिसके बाद सजधजकर आम्रपाली स्टेज पर उतरीं. जैसे ही आम्रपाली ने ठुमके लगाने शुरू किए वैसे ही फैंस के बीच बवाल मच गया. देखते ही देखते आम्रपाली का परफॉर्मेंस खत्म हो गया. जैसे ही आम्रपाली ने डांस करना बंद किया, वैसे ही निरहुआ ने चिल्लाना शुरू कर दिया. निरहुआ ने पूरे जमाने के सामने कहा कि आम्रपाली को एक बार और डांस करना होगा.

एक ही परफॉर्मेंस 2 बार कर बैठीं आम्रपाली

जैसे ही निरहुआ ने ये लाइन बोली वैसे ही फैंस भी यही कहने लगे. पहले तो आम्रपाली शर्म के मारे लाल हो गईं. निरहुआ को एक स्माइल देकर आम्रपाली चलीं गईं. जिसके कुछ सेकेंड बाद आम्रपाली ने फिर से पूरी पलटन के साथ स्टेज पर एंट्री मारी. सबको समझ आ गया कि आम्रपाली फिर से डांस करने वाली हैं. निरहुआ की फरमाहिश पर आम्रपाली ने फिर से डांस किया. आम्रपाली का दोबारा डांस देखकर फैंस का भी दिल खुश हो गया. वहीं निरहुआ भी मंद मंद मुस्काते नजर आए. जब से आम्रपाली ने निरहुआ के कहने पर ये हरकत की है तब से ही फैंस के कान खड़े हो गए हैं. फैंस लगातार निरहुआ और आम्रपाली के बारे में ही बात कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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