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जब डंडा लेकर Khesari Lal Yadav पर टूट पड़ीं ये एक्ट्रेस, मिनटों में उतारा रोमांस का भूत

Bhojpuri Actress fought against Khesari Lal Yadav: सोशल मीडिया पर भोजपुरी सिनेमा की जानीमानी अदाकारा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो खेसारी लाल यादव को डंडे से अच्छे से सबक सिखा रही हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: May 29, 2026 10:55 AM IST
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जब डंडा लेकर Khesari Lal Yadav पर टूट पड़ीं ये एक्ट्रेस, मिनटों में उतारा रोमांस का भूत

Bhojpuri Actress fought against Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) भोजपुरी सिनेमा के उन सितारों में से एक हैं जिनसे पंगा लेने में सबकी हालत खराब हो जाती है. खेसारी लाल यादव का नाम सुनकर ही लोगों की हालत खराब हो जाती है. हालांकि भोजपुरी की एक एक्ट्रेस ऐसी है जो कि जो कि खेसारी लाल यादव से जरा भी नहीं डरती. इस अदाकारा ने तो खेसारी लाल यादव पर डंडा तक उठा दिया था. इसके अलावा ये एक्ट्रेस जमाने के सामने खेसारी लाल यादव से लड़ाई तक कर चुकी है. यहां हम बात कर रहे हैं लाखों दिलों पर राज करने वाली कालज रघवानी के बारे में जो कि इस समय भोजपुरी सिनेमा की टॉप अदाकाराओं में से एक हैं. खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी का एक पुराना वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस वीडियो में खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी के हाथ में डंडे नजर आ रहे हैं.

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किसने कर दी खेसारी लाल यादव की धुलाई?

खेसारी लाल यादव को देखते ही कालज रघवानी का पारा हाई हो गया और उन्होंने खेसारी लाल यादव को पीटना शुरू कर दिया. काले रंग के सूट में कालज रघवानी बहुत ही खतरनाक नजर आ रही हैं. अब आप कहेंगे कि खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी एक दूसरे को क्यों पीटने लग गए. दरअसल खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी का ये वीडियो एक फिल्म की शूटिंग का है. साल 2020 में खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी ने अपनी फिल्म लिट्टी चोखा के सेट की है. सालों पहले इस फिल्म में काम करके खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी ने भोजपुरी सिनेमा को हिलाकर रख दिया था.

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हिट है खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी की जोड़ी

कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी की जोड़ी हिट है. सालों बीत जाने के बाद भी लोग इनके गाे खूब पसंद करते हैं. हालांकि कुछ समय पहले खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी को किसी की नजर लग गई थी. ये वो दौर था जब खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी के बीच दुश्मनी हो गई. खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी एक दूसरे को लेकर खुल्लमखुल्ला बयानबाजी करने लगे थे. अब जब 2 बड़े स्टार्स आपस में टकराएंगे तो विवाद होना तो बनता ही है. बस फिर क्या था खेसारी लाल यादव और कालज रघवानी की वजह से आए दिन सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहता था.

एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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