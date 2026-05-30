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सड़क पर भीख मांगने को क्यों मजबूर हुई भोजपुरी एक्ट्रेस? मेंटल हॉस्पिटल कराया गया भर्ती

Actress Begging On Road: भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक एक्ट्रेस मुंबई में सड़कों पर भीख मांगती नजर आई. उसकी मानसिक और शारीरिक हालत देखकर लोग हैरान रह गए.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 30, 2026 4:23 PM IST
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एक्ट्रेस को पुलिस ने मेंटल हॉस्पिटल भेजा.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चमकती दुनिया के पीछे कुछ काली सच्चाई भी होती हैं. चकाचौंध के चलते ये कम ही देखने को मिल पाती हैं. हालांकि, कभी-कभी ये जब सामने आती हैं तो लोगों का दिल तोड़ जाती हैं. ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है. दरअसल, भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस मिताली शर्मा (Mitali Sharma) को लोगों ने काफी प्यार दिया लेकिन अब उनकी हालत ऐसी है कि वह सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गईं. यहां तक कि उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई और उनके मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है. आइए जानते हैं कि आखिर मिताली शर्मा की ये हालत क्यों हुई है.

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मिताली शर्मा ने परिवार के खिलाफ जाकर चुना एक्टिंग करियर

भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुकीं एक्ट्रेस मिताली शर्मा का करियर में बहुत आगे नहीं जा पाईं. उन्होंने मॉडलिंग के जरिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था. दिल्ली की रहने वाली मिताली शर्मा ने मुंबई को अपना ठिकाना बनाया. यहां पर शुरुआत में उन्हें कुछ प्रोजेक्ट मिले और उन्होंने ठीक पहचान बना ली थी. हाालंकि, मिताली शर्मा का सफर बहुत आगे तक नहीं जा पाया और धीरे-धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया. उनके सामने गुजारा करने की समस्या आ गई और इसके बाद मिताली शर्मा की जिंदगी एकदम बदल गई. उनकी आर्थिक स्थिति के साथ ही मानसिक स्थिति भी खराब हो गई. बताते चलें कि दिल्ली की रहने वाली मिताली शर्मा एक्ट्रेस बनना चाहती थीं और उनका परिवार इसके खिलाफ था. इसके बावजूद वह अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई गईं. इस तरह से मिताली शर्मा को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला और जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो वह मानसिक तौर से भी टूट गई.

मिताली शर्मा ने पुलिस पर किया हमला!

मिताली शर्मा उस समय चर्चा में आ गईं, जब उन्हें मुबई की सड़कों पर भीख मांगते देखा गया. एक्ट्रेस का ये हाल देखकर लोग दंग रह गए. इसके बाद पुलिस ने मिताली शर्मा को हिरासत में लिया. दरअसल, ये आरोप लगा कि उन्हें सड़क पर हंगामा करने के आरोप में पकड़ा गया था. जब एक महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें हथकड़ी पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने कथित तौर पर हमला किया और भागने की कोशिश की. बताया जाता है कि पुलिस मिताली शर्मा को अपने साथ लेकर गई तो उन्होंने खाना मांगा. एक्ट्रेस की मानसिक और शारीरिक हालत को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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