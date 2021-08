Monalisa Bikini Photos Goes Viral on Internet: भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। यही नहीं मोनालिसा को इंस्टाग्राम पर बड़ी तादात में फैंस फॉलो करते हैं। मोनालिसा की एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों इंतजार करते हैं। हाल ही में मोनालिसा ने मालदीव में हॉलिडे एन्जॉय करते हुए ब्लू बिकिनी में फोटोज पोस्ट की हैं। इन सभी फोटोज में मोनालिसा का किलर और ग्लैमरस लुक नजर आ रहा है। Also Read - Bigg Boss OTT: हॉटनेस का तड़का लगाए बिना Rani Chatterjee को धूल चटा देंगी Akshara Singh!!

मोनालिसा इन फोटो में बेहद बोल्ड अवतार में दिखाई दे रही हैं। फोटो शेयर करते हुए मोनालिसा ने कैप्शन दिया है, 'गुड टाइम्स एंड टैन लाइन्स।' इसके अलावा मोनालिसा ने कई हैशटैग्स का इस्तेमाल किया है। इन फोटो में मोनालिसा ब्लू बिकिनी में किलर पोज देती दिखाई दे रही हैं। मोनालिसा को एन्जॉय करते हुए देख फैंस भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'मोनालिसा आप इन सभी फोटोज में बेहद खूबसूरत और हॉट अंदाज में नजर आ रही हैं। आपका ये नया लुक किसी को दीवाना बना देगा।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'हम आपकी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म का इंजतार कर रहे हैं।'

मोनालिसा की इन फोटोज पर अब तक 1 लाख 69 हज़ार से भी लाइक्स मिल चुके हैं। मोनालिसा ने भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी फिल्में कर चुकी हैं। इतना ही नहीं मोनालिसा फेमस हिंदी रिएलिटी शो 'बिग बॉस' में दिखाई देने के बाद सुर्खियों में आई थीं। इस शो में मोनालिसा ने अपने प्रेमी और भोजपुरी अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत से नेशनल टीवी पर शादी की थी। वह अपने पति विक्रांत के साथ एक डांस रिएलिटी शो में भाग ले चुकी हैं।