मोनालिसा को रेड साड़ी में देख फैंस के दिल में बजी घंटियां, भोजपुरी एक्ट्रेस की तस्वीरें हुईं वायरल Monalisa New look in Saree: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो रेड़ साड़ी में अपने हुस्न का जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं। अदाकारा का ये लुक देखते ही बन रहा है।