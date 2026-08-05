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Bhojpuri Bawaal: अपने साले को जमकर गालियां देते नजर आए पवन सिंह, लोगों को आई रवि किशन की याद

Bhojpuri Bawaal fans compare Pawan Singh With Ravi Kishan: भोजपुरी बवाल में पवन सिंह ने धमाल मचा दिया है. इस शो में पवन सिंह ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोगों को रवि किशन की याद आ गई है.

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By: Shivani Duksh | Published: August 5, 2026 3:45 PM IST
Bhojpuri Bawaal: अपने साले को जमकर गालियां देते नजर आए पवन सिंह, लोगों को आई रवि किशन की याद

Bhojpuri Bawaal: अपने साले को जमकर गालियां देते नजर आए पवन सिंह

Bhojpuri Bawaal fans compare Pawan Singh with Ravi Kishan: 'भोजपुरी बवाल' (Bhojpuri Bawaal) ने टीवी पर आते ही बवाल मचा दिया है. इस शो में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी, काजल राघवानी और नीलम जैसे सितारे रंग जमा रहे हैं. इस शो में सितारों की पर्सनल लाइफ अब फैंस करीब से देख पा रहे हैं. इसी बीच पवन सिंह ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. पवन सिंह के कैमरे पर बबाक अंदाज देखकर फैंस को रवि किशन की याद आ गई है. अब आप कहेंगे कि पवन सिंह का रवि किशन से भला क्या लेना-देना? दरअसल लोगों को लगने लगा है कि पवन सिंह, रवि किशन की तरह मीम्स मटेरियल कंटेंट देने वाले हैं. सोशल मीडिया पर पवन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पवन सिंह अपने साले को गालियां देते नजर आ रहे हैं. वीडियो में पवन सिंह अपने साथियों को बता रहे हैं कि उनके घर में मशरूम की सब्जी बनी थी जो कि उनको पसंद नहीं आई. वो सारे मशरूम के डंडे निकालकर फेंक रहे थे.

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मजे-मजे में क्या बोल गए पवन सिंह?

पवन सिंह बोले हमारा साला हमको चिढ़ाने के लिए हरकतें करता. हमको बताया कि इस डंडे में ही असली विटामिन और मिनरल हैं. जिसका पवन सिंह ने ऐसा जवाब दिया जिसे हम लिख भी नहीं सकते. अब पवन सिंह का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पवन सिंह के मुंह से गालियां सुनकर फैंस का दिल खुश हो गया है. लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर रवि किशन को अलग कोई रिप्लेस कर सकता है, तो वो केवल पवन सिंह ही हैं.

चिकन की वजह से ट्रोल हुए पवन सिंह

भोजपुरी बवाल के पहले एपिसोड में ही पवन सिंह बुरी तरह से ट्रोल हो गए. दरअसल, पवन सिंह भोजपुरी बवाल में चिकन खाते नजर आए. अब सावन में कोई चिकन खाएगा तो भोलेनाथ के भक्तों का तो खून खौलेगा ही… बस फिर क्या था... एपिसोड सामने आते ही लोगों ने पवन सिंह को निशाने पर लेना शुरू कर दिया. लोग पवन सिंह को सोशल मीडिया पर जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. हालांकि लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि पवन सिंह का ये एपिसोड काफी पहले शूट हुआ है. सावन को शुरू हुए तो अभी केवल चंद दिन ही बीते हैं. ऐसे में पवन सिंह को बिना बात के लपेटना अच्छी बात तो नहीं है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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