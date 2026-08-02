'जो भी है असली है...' बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपने आगे कुछ नहीं समझतीं आम्रपाली दूबे और रानी चटर्जी? बताया बोटॉक्स की दुकान

Bhojpuri Bawaal Kajal Raghwani Amrapali Dubey Neelam on botox: भोजपुरी बवाल ने शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है. इस दौरान भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी के साथ मिलकर बॉलीवुड हसीनाओं की मजाक बनाती नजर आईं.

'जो भी है असली है...' बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपने आगे कुछ नहीं समझतीं आम्रपाली दूबे और रानी चटर्जी

Bhojpuri Bawaal Kajal Raghwani Amrapali Dubey Neelam on botox: जल्द ही 'भोजपुरी बवाल' (Bhojpuri Bawaal) लोगों का मनोरंजन करे वाला है. इस शो में भोजपुरी सितारे बवाल मचाने वाले हैं. शो के प्रोमोज को खूब पसंद किया जा रहा है. इसी बीच भोजपुरी बवाल का एक और प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है. इस प्रोमो में भोजपुरी बवाल की हसीनाएं बॉलीवुड की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं. दरअसल भोजपुरी बवाल का प्रोमो शूट करने के बहाने से भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी, काजल राघवानी और नीलम एक साथ धमाल मचाने पहुंची थीं. इस दौरान रानी चटर्जी ने पूछना शुरू कर दिया है कि खूबसूरत बने के लिए किस किसने सर्जरी और बूटॉक्स करवाए हैं.