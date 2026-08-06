google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Bhojpuri
  • Bhojpuri Bawaal: भोजपुरिया सितारों के महफिल में मचा बवाल, आम्रपाली और काजल के बीच छिड़ गई तीखी बहस...

Bhojpuri Bawaal: भोजपुरिया सितारों के महफिल में मचा बवाल, आम्रपाली और काजल के बीच छिड़ गई तीखी बहस

तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित डिनर पार्टी में आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच फिल्मों में कास्टिंग को लेकर तीखी बहस छिड़ गई. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे और बवाल के चलते पवन सिंह बीच में ही पार्टी छोड़कर चले गए.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: August 6, 2026 11:13 AM IST
Bhojpuri Bawaal: भोजपुरिया सितारों के महफिल में मचा बवाल, आम्रपाली और काजल के बीच छिड़ गई तीखी बहस

सितारों के महफिल में मचा बवाल

तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी के दिग्गज कलाकारों दिनेश लाल यादव (निरहुआ), आम्रपाली दुबे, पावरस्टार पवन सिंह और काजल राघवानी को एक डिनर पर बुलाया था. सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी खाने की मेज पर बातों-बातों में काजल राघवानी ने तेज प्रताप से सवाल किया कि उन्होंने सुना है कि उनके और पवन सिंह के रिश्तों में कुछ खटास चल रही है. इस पर दोनों ने साफ किया कि आपसी मजबूत रिश्तों के बीच ही ऐसी छोटी-मोटी तकरारें होती हैं.

डिनर टेबल पर छाई गरमा-गरमी और तीखी बहस

लेकिन असली बवाल तब मचा जब बातचीत गिले-शिकवे की तरफ मुड़ गया. काजल राघवानी ने सीधा आम्रपाली दुबे पर निशाना साधते हुए यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आम्रपाली की दखलअंदाजी की वजह से दिनेश लाल यादव उनके साथ फिल्में करने से कतराते हैं या मना करते हैं. इस बात पर आम्रपाली भड़क गईं और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ प्रोड्यूसर्स अपनी सहूलियत के लिए कलाकारों का नाम आगे-पीछे करते हैं और काजल इस बात को समझ नहीं पा रही हैं कि मेकर्स उनके साथ खेल खेल रहे हैं.

Bhojpuri Bawaal: अपने साले को जमकर गालियां देते नजर आए पवन सिंह, लोगों को आई रवि किशन की याद
Also Read

Bhojpuri Bawaal: अपने साले को जमकर गालियां देते नजर आए पवन सिंह, लोगों को आई रवि किशन की याद

पुराने किस्से और पर्सनल चैट पर हुआ बवाल

बहस इतनी आगे बढ़ गई कि काजल ने पुराना वाकया याद करते हुए कहा कि फिल्म ‘आशिक आवारा’ की शूटिंग के दौरान जब उन्होंने दिनेश लाल यादव को अकेले में कुछ बात करने के लिए मैसेज किया था, तो दिनेश के फोन से आम्रपाली ने खुद जवाब देते हुए कहा था कि जो भी बात करनी है, वह उनके सामने की जा सकती है. इस पुराने खुलासे ने माहौल को और ज्यादा गरमा दिया.

बातचीत के दौरान काजल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें यह कहकर प्रोजेक्ट से बाहर किया गया कि दिनेश लाल यादव सिर्फ आम्रपाली के साथ ही काम करना चाहते हैं. इस पर सफाई देते हुए दिनेश लाल ने बीच-बवंडर को शांत करने की कोशिश की और कहा कि उस फिल्म के डायरेक्टर इंडस्ट्री में भ्रम फैला रहे थे. दिनेश ने यह भी साफ किया कि उन्होंने और काजल ने हाल ही में एक फिल्म साथ की है, जिस पर काजल ने तंज कसा कि यह बहुत सालों बाद हुआ है. आम्रपाली ने भी बीच में कूदते हुए कहा कि उन पर भी खेसारी लाल यादव के साथ काम न करने देने के आरोप लगाए जाते रहे हैं.

Bhojpuri Bawaal: डिनर टेबल पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, गुस्से में आगबबूला होकर निकले पवन सिंह, मचा बवाल
Also Read

Bhojpuri Bawaal: डिनर टेबल पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, गुस्से में आगबबूला होकर निकले पवन सिंह, मचा बवाल

काजल राघवानी के आरोप

काजल राघवानी ने बातचीत के दौरान खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि फिल्म 'आशिक आवारा' की शूटिंग के दौरान एक सुहागरात का सीन फिल्माया जा रहा था. उस वक्त सेट पर आम्रपाली दुबे भी मौजूद थीं. काजल के मुताबिक, उस सीन के दौरान डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि दिनेश जी के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ठीक से उभर कर नहीं आ रही है, क्योंकि दिनेश जी उस सीन में ज्यादा इंवॉल्व नहीं हो रहे हैं.

काजल ने आगे बताया कि इस मामले को सुलझाने के लिए जब उन्होंने दिनेश जी को अकेले में बात करने के लिए मैसेज किया, तो उसके बाद इंडस्ट्री में यह गलत अफवाह फैल गई कि वह दिनेश जी पर 'लाइन' मार रही हैं.

निरहुआ और आम्रपाली का करारा जवाब

काजल के इन आरोपों पर सफाई देते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा कि उस फिल्म के निर्माता-निर्देशक काफी मनमानी कर रहे थे और उन्हें ऐसा लगता था कि हम लोग खाली बैठे हैं. उन्होंने बिना उनकी डेट्स कंफर्म किए सीधे काजल की डेट्स बुक कर ली थीं. जब निरहुआ ने अपनी व्यस्तता के चलते फिल्म करने से मना किया, तो उन प्रोड्यूसर्स ने काजल के सामने जाकर गलत बयानबाजी की और ऐसा दिखाया कि जैसे अभिनेता खुद उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं. निरहुआ ने दो टूक कहा कि अगर ऐसी कोई बात होती, तो वह उनके साथ भविष्य में कभी काम ही नहीं करते.

इसके बाद बीच में बोलते हुए आम्रपाली दुबे ने भी काजल राघवानी से कहा कि उनके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है. उन पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि खेसारी लाल यादव उनके साथ फिल्में इसलिए नहीं करते क्योंकि काजल इसके लिए मना करती हैं. आम्रपाली ने काजल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि असल समस्या यह है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी सुविधा के हिसाब से कलाकारों की डेट्स निकालने के लिए ऐसा खेल खेलते हैं. आम्रपाली ने सलाह देते हुए कहा कि अगर कोई गलतफहमी थी, तो काजल सीधे निरहुआ को फोन करके इस बारे में बातचीत कर सकती थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

श्रेया कालरा की जीत पर खुशी से झूमीं Shilpa Shinde, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात

Next Story

श्रेया कालरा की जीत पर खुशी से झूमीं Shilpa Shinde, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात