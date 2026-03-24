Google सर्च में मचा बवाल! Dhurandhar 2 की जगह ट्रेंड होने लगी भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर: द शूटर', फैंस रिएक्शन देख चकरा जाएगा माथा

Dhurandhar 2 इन दिनों थिएटर्स से लेकर इंटरनेट तक पर गदर मचा रही है. इसी बीच Google Search पर नया बवाल शुरू हो गया है. दरअसल, यहां 'धुरंधर 2' के बीच अब भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' ट्रेंड करने लगी है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

Dhurandhar The Revenge vs Dhurandhar The Shooter: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वो है 'धुरंधर 2'(Dhurandhar 2) ....रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का स्वैग और आदित्य धर (Aditya Dhar) का डायरेक्शन दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन कहते हैं न कि इंटनरेट की दुनिया बड़ी ही निराली है. जहां एक तरफ लोग रणवीर सिंह की फिल्म की टिकटें ढूंढ रहे हैं, वहीं गूगल सर्च (Google Search) और सोशल मीडिया पर एक अलग ही 'धुरंधर' ने गदर काट रखा है. हैरानी की बात तो ये है कि, रणवीर सिंह की फिल्म के सर्च रिजल्ट्स के बीचों-बीच अचानक ये फिल्म ट्रेंड होने लगी है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

'धुरंधर 2' के बीच ये कौन सी फिल्म गूगल ट्रेंड में आई?

दरअसल, आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar The Revenge) के बीच वायरल हो रही 'धुरंधर: द शूटर' (Dhurandhar The Shooter) मूवी भोजपुरी फिल्म है. ये मूवी गूगल में इस कदर ट्रेंड कर रही है कि, लोग गलती से इस भोजपुरी फिल्म तक पहुंच जा रहे हैं और उसके बाद उनका जो रिएक्शन आ रहा है, उसे देखकर तो आपका भी सिर चकरा जाएगा.

'धुरंधर 2' के बीच ट्रेंड हो रही रवि किशन की फिल्म

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के बीच ट्रेंड में आई भोजपुरी मूवी 'धुरंधर: द शूटर' भोजपुरी सिनेमा के मशहूर एक्टर रवि किशन (Ravi Kishan) की है. दीपक तिवारी के डायरेक्शन में बनी ये एक्शन मूवी साल 2014 में रिलीज हुई थी, जो सुपरहिट रही थी. रवि किशन के अलावा इसमें संगीता तिवारी, अवधेश मिश्रा, बृजेश त्रिपाठी जैसे कलाकार शामिल है. वहीं अब जब रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज हुई, तो सालों पुरानी ये पिक्चर एक बार फिर से ट्रेंड में आ गई है और जो भी यूजर गलती से इस मूवी पर पहुंच रहा है वो मजेदार रिएक्शन दे रहा है.

फिल्म देख क्या बोले यूजर्स?

यूट्यूब पर मौजूद रवि किशन स्टारर एक्शन फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' पर जो भी यूजर गलती से जा रहा है वो बड़े ही मजेदार रिएक्शन दे रहा है. इस मूवी पर आते ही एक यूजर ने लिखा, '2 घंटे से देख रहा हूं पर अक्षय खन्ना की एंट्री नहीं हुई.' दूसरे ने लिखा, 'ध्रुव राठी ने यही मूवी देखी थी', तीसरे ने लिखा, 'साला चूना लगाया...रहमान डकैत ही नहीं' एक अन्य ने लिखा, 'ये कौन सी धुरंधर है इसमें रणवीर सिंह अक्षय खन्ना कहां हैं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स इस मूवी पर देखने को मिल रहे हैं.

क्यों ट्रेंड में आई भोजपुरी 'धुरंधर'?

आपको बता दें कि, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही हैं. वहीं इन दिनों ट्रेंड में आई दीपक तिवारी के डायरेक्शन में बनीं रवि किशन की फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' साल 2014 में रिलीज हुई थी. बता दें कि, नाम एक जैसे होने की वजह से ये भोजपुरी 'धुरंधर' इन दिनों ट्रेंड में आ गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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