Bhojpuri Film: 'एक रात की दुल्हन' की रिलीज डेट का हुआ खुलासा, पर्दे पर किस दिन दिखेगी खौफ और सस्पेंस की नई दास्तान?

Ek Raat Ki Dulhan Release Date: भोजपुरी फिल्म 'एक रात की दुल्हन' का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी हैं. वहीं अब फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है. तो चलिए जानते हैं ये मूवी सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी.

Ek Raat Ki Dulhan Release Date Out: भोजपुरी फिल्म जगत की जानी-मानी एक्ट्रेस ज्योति मिश्रा (Jyoti Mishra) की दमदार अदाकारी और खूबसूरत के लाखों दीवाने हैं. उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा जैसी कई हाईएस्ट जीआरपी वाली फिल्मों में अपना जलवा दिखा चुकी हैं, लेकिन एक्ट्रेस इस बार पर्दे पर डर और सस्पेंस की ऐसी दास्तान लेकर आ रही हैं, जिसे देखकर दर्शकों के भी पसीने छूट जाएंगे.

दरअसल, ज्योति मिश्रा (Jyoti Mishra Movie) इन दिनों अपनी हॉरर फिल्म 'एक रात की दुल्हन' (Ek Raat Ki Dulhan) को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया और अब इसकी रिलीज डेट का इंतजार कर रहे थे. वहीं अब दर्शकों को और इंतजार न करवाते हुए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है. वहीं इसकी जानकारी एक्ट्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है.

कब रिलीज होगी 'एक रात की दुल्हन'?

ज्योति मिश्रा (Jyoti Mishra Post) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के पोस्टर के जरिए इसके डिजिटल प्रीमियर की जानकारी दी है. इस पोस्टर में लिखा है, 'फिल्म एक रात की दुल्हन का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर 17 अप्रैल (Ek Raat Ki Dulhan Release Date) को होने जा रहा है.' वहीं एक्ट्रेस अंजना सिंह ने भी अपनी इंस्टा स्टोरीज में मूवी का पोस्टर शेयर कर ज्योति मिश्रा के 'एक रात की दुल्हन' फिल्म का सपोर्ट किया है.

क्या है 'एक रात की दुल्हन' की कहानी?

आपको बता दें कि, इश्तियाक शेख बंटी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को नूरसबा शेख ने प्रोड्यूस किया है, जिसका हाल ही में ट्रेलर जारी किया गया था जिसमें ज्योति एक न्यूएली मैरिड लड़की के रोल में नजर आईं थी, हालांकि उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके सुसराल के हालात खराब होने लगते हैं. करीब 4 मिनट 35 सेकंड के ट्रेलर में एक गरीब परिवार की बेटी शादी के बाद दुल्हन बनकर ससुराल आती है, जैसे ही वह घर की दहलीज पार करती है, उसे तानों और नफरत का सामना करना पड़ता है.

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