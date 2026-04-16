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Bhojpuri Film: 'एक रात की दुल्हन' की रिलीज डेट का हुआ खुलासा, पर्दे पर किस दिन दिखेगी खौफ और सस्पेंस की नई दास्तान?

Ek Raat Ki Dulhan Release Date: भोजपुरी फिल्म 'एक रात की दुल्हन' का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी हैं. वहीं अब फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है. तो चलिए जानते हैं ये मूवी सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 16, 2026 10:12 PM IST

Bhojpuri Film: 'एक रात की दुल्हन' की रिलीज डेट का हुआ खुलासा, पर्दे पर किस दिन दिखेगी खौफ और सस्पेंस की नई दास्तान?
'एक रात की दुल्हन' रिलीज डेट आउट

Ek Raat Ki Dulhan Release Date Out: भोजपुरी फिल्म जगत की जानी-मानी एक्ट्रेस ज्योति मिश्रा (Jyoti Mishra) की दमदार अदाकारी और खूबसूरत के लाखों दीवाने हैं. उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा जैसी कई हाईएस्ट जीआरपी वाली फिल्मों में अपना जलवा दिखा चुकी हैं, लेकिन एक्ट्रेस इस बार पर्दे पर डर और सस्पेंस की ऐसी दास्तान लेकर आ रही हैं, जिसे देखकर दर्शकों के भी पसीने छूट जाएंगे.

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दरअसल, ज्योति मिश्रा (Jyoti Mishra Movie) इन दिनों अपनी हॉरर फिल्म 'एक रात की दुल्हन' (Ek Raat Ki Dulhan) को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया और अब इसकी रिलीज डेट का इंतजार कर रहे थे. वहीं अब दर्शकों को और इंतजार न करवाते हुए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है. वहीं इसकी जानकारी एक्ट्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है.

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कब रिलीज होगी 'एक रात की दुल्हन'?

ज्योति मिश्रा (Jyoti Mishra Post) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के पोस्टर के जरिए इसके डिजिटल प्रीमियर की जानकारी दी है. इस पोस्टर में लिखा है, 'फिल्म एक रात की दुल्हन का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर 17 अप्रैल (Ek Raat Ki Dulhan Release Date) को होने जा रहा है.' वहीं एक्ट्रेस अंजना सिंह ने भी अपनी इंस्टा स्टोरीज में मूवी का पोस्टर शेयर कर ज्योति मिश्रा के 'एक रात की दुल्हन' फिल्म का सपोर्ट किया है.

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क्या है 'एक रात की दुल्हन' की कहानी?

आपको बता दें कि, इश्तियाक शेख बंटी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को नूरसबा शेख ने प्रोड्यूस किया है, जिसका हाल ही में ट्रेलर जारी किया गया था जिसमें ज्योति एक न्यूएली मैरिड लड़की के रोल में नजर आईं थी, हालांकि उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके सुसराल के हालात खराब होने लगते हैं. करीब 4 मिनट 35 सेकंड के ट्रेलर में एक गरीब परिवार की बेटी शादी के बाद दुल्हन बनकर ससुराल आती है, जैसे ही वह घर की दहलीज पार करती है, उसे तानों और नफरत का सामना करना पड़ता है.


ट्रेलर की शुरुआत में शादी के बाद की पहली रात का सीन दिखाया जाता है, जहां दुल्हन पानी मांगती हुई दिखाई देती है, जब वह कार से ससुराल पहुंचती है, तो भी वह पानी ही मांगती रहती है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह पर उसे ताने सुनने पड़ते हैं. वहीं अगली सुबह दुल्हन की मौत हो जाती है. इसके बाद शुरू होती है फिल्म की असली कहानी. दुल्हन की मौत के बाद एक ऐसा भयानकर घटनाक्रम शुरू होता है, जिसकी ससुराल वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bhojpuri Movie Ek Raat Ki Dulhan Jyoti Mishra Jyoti Mishra Movie