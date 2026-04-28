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Bhojpuri Song: गर्मी बढ़ते ही रिलीज हुआ गाना 'नारियलवा', यूट्यूब पर छा गया सॉन्ग

New Bhojpuri Song: भोजपुरी का नया गाना 'नारियलवा' यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है. इस गाने को काफी पसंद किया जा रहा है. बढ़ती गर्मी के बीच ये गाना छाया हुआ है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 28, 2026 7:51 PM IST

Bhojpuri Song: गर्मी बढ़ते ही रिलीज हुआ गाना 'नारियलवा', यूट्यूब पर छा गया सॉन्ग
भोजपुरी गाना नारियलवा रिलीज हो गया है.

Bhojpuri Song Video: भोजपुरी इंडस्ट्री से बने गानों को खूब पसंद किया जाता है. ये गाने यूट्यूब पर आते ही लोगों को बीच छा जाते हैं. शादी से लेकर अलग-अलग पार्टी में भोजपुरी गाने बजते नजर आते हैं. खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह, काजल राघवनी समेत तमाम सितारों के भोजपुरी गानों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. फिलहाल, भोजपुरी का एक नया गाना 'नारियलवा' (Nariyalwa) रिलीज हुआ और आते ही लोगों की पसंद बन गया है. ये गाना बढ़ती गर्मी के बीच काफी फिट बैठता है. इस गाने को लोग खुद से कनेक्ट कर रहे हैं. चंदन चंचल (Chandan Chanchal) और मुस्कान जायसवाल (Muskan Jaiswa) का भोजपुरी गाना 'नारियलवा' चर्चा का विषय बन गया है.

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भोजपुरी गाना 'नारियलवा' में नजर आए मुस्कान जायसवाल और चंदन चंचल

भोजपुरी का नया गाना 'नारियलवा' अनंता म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर 28 अप्रैल यानी मंगलवार को रिलीज किया गया है. इस गाने को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. भोजपुरी गाना 'नारियलवा' में डांसर मुस्कान जायसवाल और सिंगर चंदन चंचल नजर आ रहे हैं. इस गाने में जहां चंदन चंचल की आवाज कमाल कर रही है, वहीं मुस्कान जायसवाल का कातिलाना अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को घायल कर रहा है. दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है. दिलचस्प बात ये है कि इन दिनों गर्मी तेजी से बढ़ रही है और इसी बीच भोजपुरी गाना 'नारियलवा' रिलीज किया गया है. इस गाने में दिखाई दे रहा है कि आर्टिस्ट बढ़ती गर्मी से परेशान हैं और नारियल पानी पीने की बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि नारियल पानी से गर्मी से निजात मिलेगी बाकी साधन काम नहीं आएंगे. इस तरह लोग मुस्कान जायसवाल और चंदन चंचल का ये गाना खुद से जोड़ पा रहे हैं.

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भोजपुरी गाने 'नारियलवा' को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

भोजपुरी गाना 'नारियलवा' को मिल रहे रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि ये गर्मियों में लोगों की पसंद बनने वाला है. सोशल मीडिया पर इस गाने की खूब चर्चा हो रही है. यूजर्स इस गाने को लेकर रिएक्शन भी दे रहे हैं. गौरतलब है कि मुस्कान जायसवाल और चंदन चंचल ने कई भोजपुरी गानों में काम किया है. दोनों के गानों को काफी पसंद किया जाता है. बताते चलें कि भोजपुरी गाने 'नारियलवा' के लिरिक्स प्रणव बिहारी ने लिखे हैं. ये गाना चंदन चंचल ने गाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bhojpuri News Chandan Chanchal Muskan Jaiswal Nariyalwa