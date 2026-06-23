अक्षय कुमार संग स्टेज पर थिरकीं भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह, ठुमकों से इंटरनेट पर लगा दी आग, देखें वीडियो

अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ के प्रमोशन में जुटे हैं. इस दौरान उनका और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का फिल्म के गाने ‘घिस घिस’ पर डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

स्टेज पर थिरकीं अक्षरा सिंह

बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार इन दिनों अपनी मच-अवेटेड मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. फिल्म की रिलीज बेहद नजदीक है, इसलिए इसके प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी गैलरी तक हलचल मचा दी. स्टेज पर अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और बॉलीवुड की ग्लैमरस दिवा दिशा पाटनी एक साथ नजर आईं.

अक्षरा-अक्षय का धमाकेदार डांस

सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस के होश उड़ा दिए हैं. वीडियो में अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह स्टेज पर पूरे स्वैग के साथ परफॉर्म करते दिख रहे हैं. दोनों फिल्म के नए और सुपरहिट गाने ‘घिस घिस’ पर ऐसे कमाल के ठुमके लगा रहे हैं कि देखने वाले बस देखते रह गए. आपको बता दें कि यह गाना फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का ही एक खास ट्रैक है, जिसे अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह पर ही फिल्माया गया है. इंटरनेट पर आते ही इस गाने और दोनों की ऑन-स्टेज केमिस्ट्री को फैंस का बेइंतहा प्यार मिल रहा है.

दिशा पाटनी का ग्लैमरस अवतार

इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहीं दिशा पाटनी भी अक्षय कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं. इवेंट के दौरान दिशा पाटनी बेहद कैजुअल लेकिन सुपर ग्लैमरस लुक में नजर आईं. उन्होंने एक स्टाइलिश व्हाइट टॉप और डेनिम जींस पहनी हुई थी. जैसे ही दिशा ने वेन्यू पर एंट्री ली, वहां मौजूद कैमरों की फ्लैश लाइट उन्हीं पर टिक गई. उनका यह सिम्पल और एलिगेंट अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

अहमद खान के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी ड्रामा फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह फिल्म 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की अगला पार्ट है, इसलिए दर्शकों को इससे हंसी के डबल डोज की उम्मीद है. इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी तगड़ी और भारी-भरकम स्टार कास्ट है. फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी और अक्षरा सिंह के अलावा परेश रावल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन और सिंगर दलेर मेहंदी जैसे कई दिग्गज कलाकार एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे.