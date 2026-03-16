ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Bhojpuri
  • भोजपुरी सिंगर ने स्टेज पर की सारी हदें पार, महिला डांसर को गोद में उठाकर भीड़ में फेंका, वीडियो हुआ ...

भोजपुरी सिंगर ने स्टेज पर की सारी हदें पार, महिला डांसर को गोद में उठाकर भीड़ में फेंका, वीडियो हुआ वायरल

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख लोग लोग गुस्से से आगबबूला हो गए हैं. इस वीडियो में एक सिंगर स्टेज शो के दौरान एक महिला डांसर को जबरन गोद में उठा कर दर्शकों की भीड़ की ओर उछाल दिया.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 16, 2026 4:21 PM IST

भोजपुरी सिंगर ने स्टेज पर की सारी हदें पार, महिला डांसर को गोद में उठाकर भीड़ में फेंका, वीडियो हुआ वायरल
dhananjay sharma

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने कला के मंच को शर्मसार किया है और महिला कलाकारों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे इस वीडियो में भोजपुरी गायक धनंजय शर्मा एक लाइव स्टेज शो के दौरान मर्यादा की सभी सीमाएं लांघते नजर आ रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान अचानक धनंजय ने अपनी साथी महिला डांसर को जबरन गोद में उठाया और हद पार करते हुए उसे सीधे नीचे खड़ी दर्शकों की भीड़ की ओर उछाल दिया. इस हरकत को देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और मंच के पास खड़ी एक महिला ने तुरंत इसे घोर अपमानजनक काम बताया.

सोशल मीडिया पर भड़क गए लोग

इस घटना के वायरल होते ही इंटरनेट पर लोग गुस्से से तिममिला उठे. लोग धनंजय शर्मा की इस जाहिलाना हरकत को महज एक मजाक नहीं, बल्कि एक गंभीर क्राइम मान रहे हैं. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ के बीच फेंके जाने से महिला डांसर को गहरी चोट भी लग सकती थी. सोशल मीडिया यूजर्स इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि कलाकार होने का मतलब यह नहीं कि आप किसी महिला के सम्मान और शरीर के साथ खिलवाड़ करें. कई लोगों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन को टैग करते हुए इस गायक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है.

Also Read
Pawan Singh की इन 5 रोमांटिक फिल्मों ने OTT पर मचाया तहलका, जानें कैसे और कहां उठा सकते हैं लुत्फ

सिंगर के खिलाफ होगी कार्रवाई

हालांकि, यह वीडियो कब और कहां का है, इसकी जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे बिहार के मुजफ्फरपुर या उसके आस-पास के किसी गांव इलाके के स्टेज शो का बताया जा रहा है. मामले की गंभीरता और लोगों के गुस्से को बढ़ते देखकर पुलिस विभाग भी हरकत में आ गया है. सूत्रों के मुताबिक, बिहार पुलिस ने मुजफ्फरपुर के संबंधित थाने को इस वीडियो की पड़ताल करने और सिंगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के सख्त निर्देश दिए हैं. पुलिस अब आयोजकों की खोज कर रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

पहले भी ऐसी हरकतें हुईं हैं

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस तरह के विवाद नए नहीं हैं. अक्सर स्टेज शो के दौरान गायकों द्वारा महिला डांसरों के साथ अभद्रता की खबरें सामने आती रहती हैं. कभी फूहड़ गानों के जरिए तो कभी मंच पर शारीरिक छेड़छाड़ के माध्यम से महिला कलाकारों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Bhojpuri News Dhananjay Sharma Enterainment News