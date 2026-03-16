भोजपुरी सिंगर ने स्टेज पर की सारी हदें पार, महिला डांसर को गोद में उठाकर भीड़ में फेंका, वीडियो हुआ वायरल

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख लोग लोग गुस्से से आगबबूला हो गए हैं. इस वीडियो में एक सिंगर स्टेज शो के दौरान एक महिला डांसर को जबरन गोद में उठा कर दर्शकों की भीड़ की ओर उछाल दिया.

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने कला के मंच को शर्मसार किया है और महिला कलाकारों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे इस वीडियो में भोजपुरी गायक धनंजय शर्मा एक लाइव स्टेज शो के दौरान मर्यादा की सभी सीमाएं लांघते नजर आ रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान अचानक धनंजय ने अपनी साथी महिला डांसर को जबरन गोद में उठाया और हद पार करते हुए उसे सीधे नीचे खड़ी दर्शकों की भीड़ की ओर उछाल दिया. इस हरकत को देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और मंच के पास खड़ी एक महिला ने तुरंत इसे घोर अपमानजनक काम बताया.

सोशल मीडिया पर भड़क गए लोग

इस घटना के वायरल होते ही इंटरनेट पर लोग गुस्से से तिममिला उठे. लोग धनंजय शर्मा की इस जाहिलाना हरकत को महज एक मजाक नहीं, बल्कि एक गंभीर क्राइम मान रहे हैं. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ के बीच फेंके जाने से महिला डांसर को गहरी चोट भी लग सकती थी. सोशल मीडिया यूजर्स इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि कलाकार होने का मतलब यह नहीं कि आप किसी महिला के सम्मान और शरीर के साथ खिलवाड़ करें. कई लोगों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन को टैग करते हुए इस गायक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है.

सिंगर के खिलाफ होगी कार्रवाई

हालांकि, यह वीडियो कब और कहां का है, इसकी जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे बिहार के मुजफ्फरपुर या उसके आस-पास के किसी गांव इलाके के स्टेज शो का बताया जा रहा है. मामले की गंभीरता और लोगों के गुस्से को बढ़ते देखकर पुलिस विभाग भी हरकत में आ गया है. सूत्रों के मुताबिक, बिहार पुलिस ने मुजफ्फरपुर के संबंधित थाने को इस वीडियो की पड़ताल करने और सिंगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के सख्त निर्देश दिए हैं. पुलिस अब आयोजकों की खोज कर रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

पहले भी ऐसी हरकतें हुईं हैं

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस तरह के विवाद नए नहीं हैं. अक्सर स्टेज शो के दौरान गायकों द्वारा महिला डांसरों के साथ अभद्रता की खबरें सामने आती रहती हैं. कभी फूहड़ गानों के जरिए तो कभी मंच पर शारीरिक छेड़छाड़ के माध्यम से महिला कलाकारों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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